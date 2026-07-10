 Ataque armado deja tres heridos en Villa Canales

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Ataque armado deja tres heridos en Villa Canales

El hecho de violencia ocurrió en cercanías del centro de salud de la localidad.

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Los heridos en el incidente armado en Villa Canales fueron ingresados al hospital Roosevelt., Bomberos Voluntarios
Los heridos en el incidente armado en Villa Canales fueron ingresados al hospital Roosevelt. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Tres personas resultaron heridas en el marco de un ataque armado que se registró durante la madrugada de este viernes, 10 de julio, en un sector de la aldea El Porvenir, en el municipio de Villa Canales, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar un hecho de violencia en el sector, el cual aparentemente había dejado varias víctimas, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia necesarias.

Los técnicos en urgencias médicas de la 78ª compañía localizaron en el lugar a tres hombres que habían resultado afectados tras este hecho de violencia que ocurrió en cercanías del centro de salud de la localidad.

"Los pacientes presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, por lo que se les aplicó atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados hacia la emergencia del hospital Roosevelt, donde médicos los esperaban en la rampa de ingreso para brindarles la atención correspondiente", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

Agregó que los heridos en este hecho fueron identificados como: Herbert Tepaz, de 45 años; Adrián Tepaz, de 22; y Stiven Estupe, de 22.

Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar de los hechos para el seguimiento correspondiente del caso y realizar las diligencias con el fin de identificar a los responsables de agredir a estas personas.

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Los cuerpos fueron abandonados en el tramo que conduce hacia la Ciudad de Guatemala.

Hombre resulta herido en ataque en zona 5

Un hombre resultó herido por impactos de arma de fuego en la colonia Arrivillaga, zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, socorristas fueron alertados sobre una persona herida en el lugar. Al arribar, técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria para estabilizarlo.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde quedó bajo atención médica.

Hasta el momento se desconoce la identidad del herido, así como las causas del ataque.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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