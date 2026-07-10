 Guatemala y España sellan acuerdo de cooperación

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Guatemala y España firman nuevo acuerdo de cooperación con inversión de 266 millones de euros

El acuerdo “reafirma el compromiso de España con el desarrollo sostenible de Guatemala” y está alineado con las prioridades del país centroamericano y la Agenda 2030.

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El Gobierno español comunicó este viernes la renovación de su cooperación con Guatemala con la firma de un nuevo acuerdo bilateral y destinará 266,8 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo al país centroamericano entre 2026 y 2030.

Según informó este viernes el ministerio de Asuntos Exteriores, ambos países firmaron su nuevo Marco de Asociación para al Desarrollo Sostenible 2026-2030 que pauta la planificación de la cooperación bilateral para los próximos cuatro años y medio.

El acuerdo "reafirma el compromiso de España con el desarrollo sostenible de Guatemala" y está alineado con las prioridades del país centroamericano y la Agenda 2030, "en línea con la consideración de Guatemala como uno de los países prioritarios de la Cooperación Española".

Con él, España prevé destinar 266,8 millones "lo que supone un incremento respecto al ciclo anterior y refleja la voluntad de seguir fortaleciendo una relación de cooperación consolidada a lo largo de las últimas décadas".

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Los recursos se canalizarán a través de diferentes instrumentos y modalidades de cooperación, según Exteriores, así como mediante mecanismos de financiación que apoyan ámbitos como las infraestructuras y el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas.

"En un contexto internacional marcado por la reducción de los recursos destinados al desarrollo, España reafirma su papel como socio fiable, estable y de largo plazo para Guatemala, manteniéndose entre los principales donantes bilaterales del país", remarca el ministerio.

Una cooperación que se traduce "en actuaciones de gran impacto en ámbitos como el acceso al agua y al saneamiento, la formación para el empleo de jóvenes, la protección del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible".

Cooperación española

La cooperación española en Guatemala se lleva a cabo con la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, que trabaja en el país desde el año 1987, y la presencia de más de 65 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, Universidades, centros de investigación, administraciones generales del Estado, y otras cooperaciones descentralizadas como las regiones españolas.

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