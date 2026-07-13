 Descubren el nombre de un matemático maya en Guatemala

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Identifican en Guatemala por primera vez el nombre de un matemático de la era maya clásica

Los expertos destacaron que este descubrimiento confirma el rol fundamental que desempeñaban los especialistas en calendarios para estructurar el tiempo en la sociedad maya del periodo clásico

Compartir:
Fotografía cedida por Heather Hurst que muestra el nuevo hallazgo jeroglífico del proyecto San Bartolo-Xultún. , EFE
Fotografía cedida por Heather Hurst que muestra el nuevo hallazgo jeroglífico del proyecto San Bartolo-Xultún. / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las investigaciones en el sitio arqueológico de Xultún, en el noreste de Guatemala, han revelado un hallazgo inédito al identificar, por primera vez, el nombre de un astrónomo y matemático maya, Zactan B'aan (o Tzab Tan Waas), un erudito del siglo VIII d.C. que dejó grabada su autoría en una compleja fórmula astronómica.

La revelación fue presentada este lunes en la capital guatemalteca por los investigadores de este proyecto arqueológico, localizado en la selvática región del noroeste de Petén, que detallaron cómo al descifrar un pasaje de un calendario antiguo maya los llevó a identificar la autoría intelectual de la obra.

"La importancia del texto 19 radica en la configuración particular de ciclos de tal magnitud que se atribuyeron explícitamente a la labor intelectual de un astrónomo y matemático concreto, Zactan B'aan. Este es el primer caso conocido de esta índole", explicó el epigrafista del proyecto, Franco Rossi.

El hallazgo, denominado "Texto 19" y compuesto por un pasaje de nueve glifos, fue plasmado en una cámara de murales con pintura de carbón y pequeños dibujos grabados en rojo hechos con óxido de hierro.

Según explicó la codirectora del proyecto, Heather Hurst, debido a que los trazos se encontraban sobre fragmentos muy frágiles de estuco, los arqueólogos aplicaron tecnología multiespectral de imágenes para poder leer las partes erosionadas.

Hurst detalló que la excavación documentó que este espacio funcionaba como un área de trabajo donde hombres y mujeres utilizaban herramientas para la elaboración de libros y la escritura sobre estuco, un lugar donde se enseñaban fórmulas y se honraba a eruditos destacados.

Foto embed
El ministro de cultura de Guatemala, Luis Mendez Salinas, habla durante una rueda de prensa de presentación de hallazgos en jeroglíficos mayas, en el Palacio Nacional de la Cultura, este lunes, en Ciudad de Guatemala. - EFE

Acerca de la fórmula

La fórmula de Zactan B'aan refleja una singular comprensión de las fracciones y factores necesarios para sincronizar el calendario ritual de 260 días, el año solar Haab de 365 días, el ciclo sinódico de Venus de 584 días y el de Marte de 780 días.

Rossi precisó que estos ciclos astronómicos encuentran un punto de alineación en una cifra de 2.920 días, un número divisible exactamente en cinco periodos de Venus o en ocho años solares, lo que permitía calcular la coincidencia exacta de los astros para su aplicación en ceremonias políticas, astronomía adivinativa y en estacionalidad.

Los expertos destacaron que este descubrimiento confirma el rol fundamental que desempeñaban los especialistas en calendarios para estructurar el tiempo en la sociedad maya del periodo clásico, donde recibían un reconocimiento intelectual similar al que se otorgaba a los artistas y escultores de la época.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

Panel de expertos señala deficiencias en procesos de elección y plantea reformar el modelot
Nacionales

Panel de expertos señala deficiencias en procesos de elección y plantea reformar el modelo

01:15 PM, Jul 13
Metro Riel: Aspectos técnicos, financieros y operativos del proyectot
Nacionales

Metro Riel: Aspectos técnicos, financieros y operativos del proyecto

10:52 AM, Jul 13
Hecho vial en zona 15: Falta de mérito a piloto de bus; automovilista vinculado sigue sin comparecer ante la justiciat
Nacionales

Hecho vial en zona 15: Falta de mérito a piloto de bus; automovilista vinculado sigue sin comparecer ante la justicia

11:16 AM, Jul 13
Capturan a señalado de asaltar y agredir a comerciante en Quetzaltenangot
Nacionales

Capturan a señalado de asaltar y agredir a comerciante en Quetzaltenango

09:23 AM, Jul 13
Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos supera los 4 mil 500t
Internacionales

Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos supera los 4 mil 500

02:14 PM, Jul 13

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaEstados UnidosArgentinaFIFAMessiMéxico
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar