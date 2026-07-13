Suspenden clases en Fray Bartolomé de las Casas por lluvias

Las fuertes lluvias registradas en el territorio nacional y que han tenido efectos principalmente en Alta Verapaz generaron que las autoridades educativas tomaran la decisión de suspender clases este lunes 13 y martes 14 de julio en el municipio de Fray Bartolomé de la Casas.
Por medio de un comunicado "urgente", la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz dio a conocer que, por recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), se procedió a pausar las actividades educativas en la localidad.
La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, ante las condiciones que afectan la movilidad y representan un riesgo para la comunidad educativa, pues la zona se ha visto afectada por inundaciones.
Las autoridades educativas indicaron que el personal debe estar en apresto para apoyar las labores necesarias y trabajar en estrecha coordinación con sus respectivos jefes distritales.
Se ha reiterado a la población la recomendación de mantenerse atenta a la información oficial y seguir las medidas de prevención ante las lluvias, que han provocado inundaciones en distintos sectores de Fray Bartolomé de las Casas y otros municipios de Alta Verapaz