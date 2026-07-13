Arévalo destaca avances en seguridad: menos homicidios

El presidente Bernardo Arévalo anunció este lunes, 13 de julio, una serie de avances clave en materia de seguridad durante la conferencia de prensa "La Ronda", realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, destacando medidas concretas para combatir la criminalidad y reducir la violencia en Guatemala.
El mandatario subrayó que en el primer semestre de 2026 se logró una reducción del 10% en la tasa de homicidios respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa 163 homicidios menos en todo el país. "Son ciento sesenta y tres familias menos que han sufrido una pérdida", resaltó.
En cuanto al delito de extorsión, Arévalo informó una disminución del 38% en las denuncias y la captura de mil personas involucradas en estos hechos en lo que va del año. "Esto impacta directamente en las estructuras criminales, debilitando su capacidad de intimidar y de financiar sus actividades", afirmó.
Fortalecimiento de las fuerzas de seguridad
El presidente comunicó varios avances importantes para fortalecer el sistema policial. En agosto se graduarán 3,200 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se sumarán inmediatamente a las tareas de seguridad en todo el país. Además, en septiembre se realizará la mayor entrega de patrullas de los últimos siete años, con la incorporación de mil nuevos vehículos destinados a reforzar la movilidad de las fuerzas del orden.
Desde 2024 el gobierno ha inaugurado más de 60 comisarías, estaciones y subestaciones policiales en distintos puntos del territorio nacional. El compromiso es alcanzar la meta de contratar 12,000 nuevos agentes policiales durante el actual periodo presidencial, fortaleciendo la presencia de la policía en calles y comunidades.
Modernización del Sistema Penitenciario
El mandatario también abordó la situación carcelaria, mencionando que continúa la construcción del centro de detención de máxima seguridad de El Triunfo, en Morales, Izabal, pese a una suspensión temporal de casi cinco meses. La obra está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala y se prevé que estará lista en menos de un año, con monitoreo constante de su avance.
Asimismo, se anunció la renovación del cuerpo de guardias penitenciarios y ya inició la formación de una nueva promoción de agentes, integrada por 214 hombres y 87 mujeres, que recibirán capacitación especializada. También se prevé una segunda promoción que sumará cerca de 300 nuevos guardias.
Mejoras para los agentes y equipamiento
Arévalo enfatizó la importancia de dignificar la labor policial. El bono mensual de alimentación para los agentes de la PNC aumentó a 1,200 quetzales, al igual que el estipendio para los estudiantes de la Academia de Policía Nacional Civil. Esto busca mejorar las condiciones de vida para quienes trabajan en la seguridad del país y para sus familias.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, detalló que actualmente la PNC tiene 133 agentes por cada 100 mil habitantes, cifra que supera la media internacional recomendada, aunque reconoció que el contexto conflictivo de Guatemala exige incrementar el número y la formación de efectivos.
Villeda destacó la importancia de mejorar la infraestructura: "He visitado comisarías en el interior y muchas están en muy mal estado. Estamos trabajando para brindar mejores condiciones laborales y administrativas a los agentes, incluyendo la apertura de nuevas instalaciones en San Benito, Petén, y la próxima inauguración de la renovada comisaría de Villa Nueva, que estuvo abandonada desde 2009".
Se completa también el proceso de adquisición de mil patrullas nuevas, la mayor compra desde 2019, además del inicio de licitaciones para mil motocicletas y una donación de 250 unidades adicionales por parte del gobierno de Taiwán.
El enfoque integral apunta a fortalecer la capacidad operativa y de prevención del Estado, con el objetivo de que las familias recuperen la confianza para transitar por sus comunidades y calles. "La seguridad se gana cuando la gente se siente tranquila en su día a día, no solo en las cifras", concluyó el presidente Arévalo.