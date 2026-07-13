 Arévalo destaca avances en seguridad: menos homicidios

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Arévalo señala avances en seguridad con menos homicidios y extorsiones y más agentes policiales

El presidente Bernardo Arévalo destacó avances en la seguridad en Guatemala, con una reducción del 10% en homicidios en el primer semestre y la incorporación de más de 12 mil nuevos agentes policiales.

Compartir:
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa el lunes 13 de julio de 2026 en el Palacio Nacional de la Cultura., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa el lunes 13 de julio de 2026 en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente Bernardo Arévalo anunció este lunes, 13 de julio, una serie de avances clave en materia de seguridad durante la conferencia de prensa "La Ronda", realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, destacando medidas concretas para combatir la criminalidad y reducir la violencia en Guatemala.

El mandatario subrayó que en el primer semestre de 2026 se logró una reducción del 10% en la tasa de homicidios respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa 163 homicidios menos en todo el país. "Son ciento sesenta y tres familias menos que han sufrido una pérdida", resaltó.

En cuanto al delito de extorsión, Arévalo informó una disminución del 38% en las denuncias y la captura de mil personas involucradas en estos hechos en lo que va del año. "Esto impacta directamente en las estructuras criminales, debilitando su capacidad de intimidar y de financiar sus actividades", afirmó.

Fortalecimiento de las fuerzas de seguridad

El presidente comunicó varios avances importantes para fortalecer el sistema policial. En agosto se graduarán 3,200 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se sumarán inmediatamente a las tareas de seguridad en todo el país. Además, en septiembre se realizará la mayor entrega de patrullas de los últimos siete años, con la incorporación de mil nuevos vehículos destinados a reforzar la movilidad de las fuerzas del orden.

Desde 2024 el gobierno ha inaugurado más de 60 comisarías, estaciones y subestaciones policiales en distintos puntos del territorio nacional. El compromiso es alcanzar la meta de contratar 12,000 nuevos agentes policiales durante el actual periodo presidencial, fortaleciendo la presencia de la policía en calles y comunidades.

Modernización del Sistema Penitenciario

El mandatario también abordó la situación carcelaria, mencionando que continúa la construcción del centro de detención de máxima seguridad de El Triunfo, en Morales, Izabal, pese a una suspensión temporal de casi cinco meses. La obra está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala y se prevé que estará lista en menos de un año, con monitoreo constante de su avance.

Asimismo, se anunció la renovación del cuerpo de guardias penitenciarios y ya inició la formación de una nueva promoción de agentes, integrada por 214 hombres y 87 mujeres, que recibirán capacitación especializada. También se prevé una segunda promoción que sumará cerca de 300 nuevos guardias.

Mejoras para los agentes y equipamiento

Arévalo enfatizó la importancia de dignificar la labor policial. El bono mensual de alimentación para los agentes de la PNC aumentó a 1,200 quetzales, al igual que el estipendio para los estudiantes de la Academia de Policía Nacional Civil. Esto busca mejorar las condiciones de vida para quienes trabajan en la seguridad del país y para sus familias.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, detalló que actualmente la PNC tiene 133 agentes por cada 100 mil habitantes, cifra que supera la media internacional recomendada, aunque reconoció que el contexto conflictivo de Guatemala exige incrementar el número y la formación de efectivos.

Villeda destacó la importancia de mejorar la infraestructura: "He visitado comisarías en el interior y muchas están en muy mal estado. Estamos trabajando para brindar mejores condiciones laborales y administrativas a los agentes, incluyendo la apertura de nuevas instalaciones en San Benito, Petén, y la próxima inauguración de la renovada comisaría de Villa Nueva, que estuvo abandonada desde 2009".

Se completa también el proceso de adquisición de mil patrullas nuevas, la mayor compra desde 2019, además del inicio de licitaciones para mil motocicletas y una donación de 250 unidades adicionales por parte del gobierno de Taiwán.

El enfoque integral apunta a fortalecer la capacidad operativa y de prevención del Estado, con el objetivo de que las familias recuperen la confianza para transitar por sus comunidades y calles. "La seguridad se gana cuando la gente se siente tranquila en su día a día, no solo en las cifras", concluyó el presidente Arévalo.

En Portada

Identifican en Guatemala por primera vez el nombre de un matemático de la era maya clásicat
Nacionales

Identifican en Guatemala por primera vez el nombre de un matemático de la era maya clásica

03:26 PM, Jul 13
Arévalo señala avances en seguridad con menos homicidios y extorsiones y más agentes policialest
Nacionales

Arévalo señala avances en seguridad con menos homicidios y extorsiones y más agentes policiales

04:42 PM, Jul 13
Tras muerte de víctima, pedirán reclasificar delito contra piloto que embistió a motoristast
Nacionales

Tras muerte de víctima, pedirán reclasificar delito contra piloto que embistió a motoristas

02:28 PM, Jul 13
Panel de expertos señala deficiencias en procesos de elección y plantea reformar el modelot
Nacionales

Panel de expertos señala deficiencias en procesos de elección y plantea reformar el modelo

01:15 PM, Jul 13
Trump dice que cobrará por proteger a buques en el estrecho de Ormuzt
Internacionales

Trump dice que cobrará por proteger a buques en el estrecho de Ormuz

02:27 PM, Jul 13

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaEstados UnidosArgentinaFIFAMessiMéxico
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar