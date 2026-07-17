Arévalo llama a la población a la calma tras fuerte sismo

El presidente Bernardo Arévalo publicó un mensaje a través del cual hizo un llamado a los guatemaltecos a mantener la calma tras el fuerte sismo que se registró este viernes, 17 de julio, en el país, el cual también fue sensible en áreas fronterizas de México.
Por medio de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario explicó que el sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) se encuentra activo y aplicando los protocolos correspondientes.
"Se están desplegando planes ante el sismo de 5,6 registrado con epicentro en Quetzaltenango. Hasta ahora no hay víctimas fatales y nos encontramos supervisando la situación minuto a minuto", añadió.
De igual forma, reiteró a la ciudadanía guardar la calma y seguir las recomendaciones para estos casos.