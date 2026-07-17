Guatemala podría presentar variaciones en nivel de la marea tras sismo

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) emitió un boletín de seguimiento por alerta de tsunami, luego de un sismo de magnitud 7.3 registrado cerca de la costa de Chiapas, México.
De acuerdo con la institución, la amenaza para Guatemala fue clasificada como baja. Sin embargo, se advirtió sobre posibles variaciones en el nivel del mar de hasta un metro y un incremento en la fuerza del oleaje en la costa del Pacífico.
El boletín señala que la llegada de la primera ola podría registrarse a partir de las 09:35 horas en San Marcos. Posteriormente, el fenómeno alcanzaría Retalhuleu y Champerico a las 09:50, Suchitepéquez a las 09:40, Escuintla a las 09:45 y Santa Rosa a las 09:48.
Como medida preventiva, el INSIVUMEH recomendó a la población mantenerse alejada de la línea de costa hasta nuevo aviso, debido a que las corrientes marinas y el nivel del mar podrían presentar cambios peligrosos. Asimismo, exhortó a las embarcaciones y comunidades costeras a extremar precauciones.