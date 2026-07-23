Accidente entre motorista y automóvil en Tiquisate

Un video captado por una cámara de seguridad y difundido ampliamente en redes sociales muestra el momento en que un motorista sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Tiquisate, Escuintla.
En las imágenes se observa que el conductor de un automóvil de color rojo intenta incorporarse a la vía principal con la intención de tomar un retorno. Cuando realizaba la maniobra y estaba por ingresar al retorno, un motorista que circulaba a excesiva velocidad se aproximó por la carretera sin lograr detenerse.
Segundos después, la motocicleta impactó violentamente contra el costado del vehículo, provocando que el conductor saliera proyectado junto con su motocicleta hacia el carril contrario. El impacto fue de tal magnitud que el motorista quedó inmóvil sobre el asfalto.
Aunque el video generó preocupación entre los usuarios de redes sociales por la violencia del choque, hasta el momento no se reportan personas fallecidas a consecuencia del accidente.
Asimismo, se desconoce el estado de salud del motorista y si el conductor del automóvil fue detenido o quedó sujeto a alguna investigación por parte de las autoridades.
PMT de Tiquisate hace un llamado a la prudencia
Tras el accidente, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Tiquisate emitió un mensaje para exhortar a los conductores a extremar las medidas de precaución al volante.
Conduzca con responsabilidad. Un fuerte percance entre un vehículo y una motocicleta nos recuerda que un segundo de distracción puede cambiar vidas. Pedimos a todos los conductores respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad, evitar el uso del teléfono al conducir y estar siempre atentos a las condiciones de la carretera. La prevención es responsabilidad de todos. Maneje con prudencia y ayúdenos a cuidar la vida de quienes transitan por nuestras vías", señaló.
Las autoridades reiteraron que el respeto a las normas de tránsito y la conducción responsable son fundamentales para prevenir este tipo de hechos y evitar consecuencias que puedan poner en riesgo la vida de conductores y peatones.