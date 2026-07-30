Mixco festeja 500 años con un impresionante show de luces

Mixco se prepara para vivir una noche histórica como parte de la celebración de sus 500 años de fundación.
En el marco de la Feria Patronal Santo Domingo 2026, el municipio será escenario de un impresionante Show de Luces, patrocinado por Pollo Campero, que promete llenar de color, emoción y orgullo a las familias mixqueñas.
El espectáculo se realizará el 4 de agosto a las 00:00 horas, con entrada libre, invitando a vecinos y visitantes a reunirse para conmemorar una fecha de gran importancia para la historia del municipio.
Este show de pirotecnia, similar a los grandes espectáculos que tradicionalmente se disfrutan en época navideña, llega ahora a Mixco para celebrar cinco siglos de historia, tradición y comunidad.
La actividad forma parte de las celebraciones especiales por este aniversario, resaltando el valor cultural, religioso y social de Mixco, uno de los municipios con mayor identidad y tradición de Guatemala.
Gracias al patrocinio de Pollo Campero y al apoyo de la Municipalidad de Mixco, las familias podrán disfrutar de una experiencia única, pensada para celebrar juntos el orgullo de pertenecer a una tierra con 500 años de historia.
Una gran celebración
Mixco celebra sus 500 años de fundación con un gran aniversario histórico en 2026, destacando eventos principales como la tradicional Feria del Chicharrón realizada el pasado 18 de julio y diversas actividades culturales organizadas por la Municipalidad de Mixco
La programación se desarrollará hasta el 30 de agosto e incluye eucaristías, hora santa, recorridos de las imágenes demandantes, conciertos de marimba, rezados y actividades culturales.
Uno de los momentos más importantes será el 4 de agosto, día de la festividad patronal, cuando se celebrará la solemne eucaristía en acción de gracias por los 500 años de Mixco.
Por medio de sus redes sociales, el alcalde de Mixco, Neto Bran, confirmó la participación de Los Hermanos Rosario como parte de la Serenata a Mixco 2026. En la publicación, se destacó la importancia de esta actividad dentro del calendario conmemorativo municipal.
El concierto se realizará el 4 de agosto de 2026 a las 00:00 horas en la Zona 1 de Mixco. Esta serenata marcará uno de los momentos centrales de la celebración, reuniendo a vecinos y visitantes en un espacio accesible y con ingreso totalmente gratuito para todos.