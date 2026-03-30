 Alcalde de Mixco odena limpiar vivienda por acumulación
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Alcalde de Mixco coordina limpieza de vivienda tras denuncia por acumulación

El alcalde Neto Bran informó que el personal municipal retiró gran cantidad de basura acumulada en un inmueble para garantizar la salud ambiental.

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Vivienda en la que se realizó limpieza por orden municipal en Mixco., Neto Bran/Facebook
Vivienda en la que se realizó limpieza por orden municipal en Mixco. / FOTO: Neto Bran/Facebook

El alcalde de Mixco, Neto Bran, dio a conocer este lunes 30 de marzo que atendió una denuncia de vecinos que reportaban un posible foco de contaminación debido a que en una vivienda ubicada en la colonia La Esperanza, zona 6 de esa localidad, eran acumulados objetos de forma excesiva, por lo que se le dio el seguimiento respectivo al caso.

Según expuso, una habitante del referido sector mantenía el inmueble en condiciones insalubres, lo cual representaba un riesgo latente para la comunidad. En ese sentido, el jefe edil decidió intervenir para retirar los desechos; sin embargo, indicó que la propietaria del inmueble solicitó la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) para evitar que fuera sacada la basura que almacenaba.

Aunque en medio del proceso de limpieza se tuvo ciertas complicaciones por la queja que planteó la vecina, finalmente se pudo continuar trabajando debido a que, según compartió, tras evaluar la situación las autoridades de la PNC respaldaron la acción municipal.

Retiran gran cantidad de basura

El jefe edil indicó que no podía permitirse la permanencia de "un nido de contaminación" en un sector tan poblado, por lo que se procedió a la limpieza total del inmueble. La intervención permitió retirar grandes cantidades de basura acumulada, con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias del área y proteger la salud de los vecinos.

Por medio de sus redes sociales, el funcionario compartió imágenes de la situación en el lugar, donde son visibles los objetos acumulados en el interior y el patio de la residencia. También se ve cómo son ingresados a un camión por el personal a cargo del procedimiento para posteriormente ser retirados.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos municipales para garantizar un ambiente limpio y seguro.

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