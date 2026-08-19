 Exfuncionario de CICIG explica situación de exiliados
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Exfuncionario de CICIG: “No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesos”

David Gaitán, exintegrante de CICIG y miembro de la organización Voces Guatemaltecas en el Exilio, consideró que el tema del exilio forzado es un problema de Estado que debe ser atendido.

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Ciudadanos muestran fotografías de exoperadores de justicia exiliados y otros que enfrentan procesos penales en el país por casos surgidos durante la gestión de la exfiscal Consuelo Porras. Plantón se realiza frente a sede del Ministerio Público., Omar Solís/Emisoras Unidas
Ciudadanos muestran fotografías de exoperadores de justicia exiliados y otros que enfrentan procesos penales en el país por casos surgidos durante la gestión de la exfiscal Consuelo Porras. Plantón se realiza frente a sede del Ministerio Público. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La organización Voces Guatemaltecas en el Exilio llamó a las autoridades guatemaltecas a tomar acciones concretas que respalden el reconocimiento del exilio forzado, tras entregar un paquete de propuestas que buscan construir un plan integral para el retorno seguro, digno y voluntario de quienes han dejado el país por motivos políticos o de persecución.

David Gaitán, exfuncionario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y actual miembro del referido colectivo, explicó en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la criminalización y el exilio forzado afectan a más de cien personas, lo que configura una política de Estado que debe ser abordada inmediatamente.

Gaitán recalcó que el primer paso es reconocer oficialmente la existencia del exilio forzado derivado de la persecución estatal. Señaló que el Ejecutivo ha dado muestras de reconocimiento, pero subrayó la urgencia de que este problema sea atendido desde todas las instituciones, revisando los procesos migratorios y las alertas migratorias implementadas en el pasado por el Ministerio Público en coordinación con algunos jueces.

Esperanza con la nueva dirección del Ministerio Público

El entrevistado destacó que la remoción de Consuelo Porras como fiscal general ofrece una oportunidad para que varias personas en el exilio puedan regresar a Guatemala en condiciones más seguras. También mencionó la necesidad de revisar las órdenes de captura inscritas en la Policía Nacional Civil y de crear mecanismos institucionales de diálogo que integren al Ministerio Público y al Organismo Judicial, tratándose como un problema de Estado que exige solución inmediata.

Sobre la llegada de Gabriel García Luna al Ministerio Público, Gaitán aseguró que representa un cambio importante para quienes están en el exilio, pues la gestión anterior, encabezada por Porras y apoyada por ciertos fiscales y jueces, fue un factor clave en la destrucción del Estado de derecho.

Resaltó que escuchar a funcionarios del nuevo Ministerio Público denunciar, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso de la institución como instrumento de criminalización e impunidad, abre una ventana de esperanza para tratar de fondo el tema del exilio.

Además, explicó que se ha tomado como primer paso, ante la llegada del nuevo jefe de la fiscalía, la búsqueda de poder tener acceso a los expedientes de los casos abiertos contra los exiliados por la anterior administración. De esta manera, pretenden poder ejercer su derecho de defensa que hasta ahora les ha sido vedado de cierta manera.

"Nosotros no estamos pidiendo en ningún momento impunidad, favores para el cierre del proceso. Estamos pidiendo que se revisen las ilegalidades que se han cometido en esos expedientes, a los cuales no hemos tenido acceso en su totalidad. Que se verifiquen cómo se realizaron allanamientos ilegales. Cómo se solicitaron órdenes de captura con jueces que no estaban conociendo dentro del proceso y que se revise, incluso, procesos de extinción de dominio contra personas que ejercieron como fiscales", expresó Gaitán.

Exiliados guatemaltecos piden una política para un retorno seguro y digno

El presidente Bernardo Arévalo reconoció que el Estado mantiene una “deuda histórica” con las personas forzadas al destierro y anunció la creación de un mecanismo interinstitucional para facilitar el retorno seguro.

El reconocimiento internacional de la persecución política

El exintegrante de la CICIG también dio a conocer que la Interpol ha rechazado ejecutar órdenes de captura internacionales solicitadas desde Guatemala, al considerar que se trata de persecuciones de índole política.

Afirmó que la protección internacional que han recibido en diferentes países, como Europa, Estados Unidos, México o Costa Rica, prueba que los procesos iniciados en su contra son espurios, y esto debe ser tomado en cuenta por las autoridades guatemaltecas al revisar los casos.

Finalmente, recordó que existe un listado dentro de Interpol que especifica personas sobre quienes no proceden estas órdenes debido a la naturaleza política de los casos, respaldando así el reconocimiento internacional del exilio y la necesidad de medidas concretas que permitan el retorno seguro a Guatemala.

* Escuche aquí la entrevista completa con el exintegrante de CICIG:

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