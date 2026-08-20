Restringen paso de transporte pesado por puente Periférico

Las autoridades de tránsito anunciaron este jueves, 20 de agosto, la prohibición para que el transporte pesado circule sobre el puente del anillo Periférico, ubicado sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
La referida medida se tomó luego de que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realizó una evaluación en la referida estructura y trasladó un informe al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en el que concluyó que se observó daño severo.
En ese contexto, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó esta mañana que la referida cartera prohibió la circulación del transporte pesado en el sector. Su portavoz, Dalia Santos, dijo que tanto esa entidad como la PMT de Guatemala tiene conocimiento del tema y se hacen las coordinaciones correspondientes.
"Esta información la brindó el CIV, por lo tanto, queda terminantemente prohibido para este tipo de vehículos circular en el puente del anillo Periférico que conecta con la calzada Aguilar Batres", expresó la funcionaria.
Ruta alterna
La vocera explicó que, al ya o poder incorporarse los transportistas hacia el anillo Periférico en la 29 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, se tendrá que seguir otra ruta para movilizarse.
"Por los daños reportados en el puente se ha dado la instrucción de que continúen el recorrido de la CA-9 hacia la calzada Raúl Aguilar Batres, trébol y avenida Bolívar", dijo.
Asimismo, Santos hizo un llamado a los usuarios para que cumplan con las disposiciones y respeten la señalización colocada en el sector para evitar inconvenientes.