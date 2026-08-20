Advertencias inquietantes sobre el novio de Hayden Panettiere

La muerte de Hayden Panettiere continúa generando nuevas revelaciones sobre los últimos años de la actriz y, especialmente, sobre su complicada relación con Brian Hickerson, su pareja intermitente, quien se encontraba en la residencia de Greenville, Carolina del Sur, donde ella murió el domingo 16 de agosto.
Ahora, testimonios de vecinos de la estrella de Heroes y Nashville revelan que existía preocupación por la presencia y el comportamiento de Hickerson mucho antes de la tragedia. Una vecina de Panettiere en West Hollywood aseguró que llegó a comunicarse con el 911 en múltiples ocasiones debido a disturbios relacionados con la pareja.
Las revelaciones cobran relevancia después de que un informe de la Policía de Greenville confirmara que Brian Hickerson y su hermano Zach estaban presentes en el apartamento donde Panettiere fue encontrada inconsciente.
Hasta ahora, las autoridades no han señalado a Hickerson como sospechoso ni han encontrado indicios de que la muerte haya sido producto de un acto criminal.
Vecina asegura que llamó varias veces al 911
Mia Terrazas, quien vivía junto al apartamento de Panettiere en West Hollywood, California, relató que durante el tiempo que fueron vecinas presenció situaciones que le generaron preocupación.
Según su testimonio, llamó al 911 al menos media docena de veces para reportar disturbios relacionados con Hickerson. La mujer aseguró que llegó a sentir temor por lo que ocurría alrededor del apartamento de la actriz y describió al hombre como una presencia que le generaba miedo.
Las advertencias habrían llegado incluso a la administración del edificio. TMZ reportó que, a finales de agosto de 2025, la asociación de propietarios colocó un aviso con la fotografía de Hickerson en el que se pedía a los residentes no permitirle el ingreso y comunicarse inmediatamente con la Policía si era visto en la propiedad. La medida habría surgido después de varias quejas relacionadas con su supuesto comportamiento.
El testimonio de la vecina constituye su versión de los acontecimientos y no significa que Hickerson tenga responsabilidad alguna en la muerte de Panettiere.
Una relación marcada por antecedentes de violencia doméstica
Hayden Panettiere y Brian Hickerson comenzaron su relación en 2018 y atravesaron durante años episodios de separaciones y reconciliaciones.
La relación también estuvo marcada por casos documentados de violencia doméstica. Hickerson enfrentó cargos relacionados con agresiones contra la actriz y en 2021 fue condenado en California tras declararse no contest a dos cargos graves por lesiones a una pareja o conviviente. Recibió una sentencia que incluyó cárcel, libertad condicional y clases sobre violencia doméstica.
La propia Panettiere abordó posteriormente aquella etapa de su vida. Meses antes de morir habló públicamente sobre haber permanecido durante demasiado tiempo en una relación abusiva y reflexionó sobre las dificultades que enfrentó para salir de ese ciclo.
A pesar de su turbulento pasado, Panettiere y Hickerson volvieron a mantener contacto con el paso de los años. La naturaleza exacta de su relación en el momento de la muerte de la actriz ha sido descrita de distintas maneras, aunque las autoridades lo identificaron como su novio intermitente en los reportes sobre el caso.
Brian Hickerson estaba en el lugar donde murió Hayden
El nombre de Hickerson volvió al centro de la atención después de conocerse el informe policial sobre las últimas horas de Panettiere.
De acuerdo con el documento, un agente llegó a la residencia de Greenville después de recibir una solicitud de asistencia por una persona que no respondía. Brian y Zach Hickerson se encontraban allí mientras los paramédicos realizaban maniobras de reanimación a la actriz.
Los esfuerzos por salvarla no tuvieron éxito y Panettiere fue declarada muerta alrededor de las 2:31 de la tarde del domingo 16 de agosto. Tenía 36 años y habría celebrado su cumpleaños número 37 el 21 de agosto.
La autopsia no encontró signos de traumatismo y, hasta el momento, las autoridades han señalado que no existen evidencias de intervención criminal. La causa oficial del fallecimiento continúa pendiente mientras se realizan estudios adicionales.
Policía acudió posteriormente a la casa de la familia de Hickerson
Otro episodio llamó la atención días después de la muerte de la actriz. La Policía de Greenville acudió la mañana del miércoles 19 de agosto a la residencia de la familia de Brian Hickerson para realizar una verificación de bienestar.
Sin embargo, las propias autoridades aclararon que esa visita no estaba relacionada con la investigación por la muerte de Hayden Panettiere y que la situación ni siquiera requirió la elaboración de un informe de incidente.
Por ello, aunque los testimonios de los antiguos vecinos y los antecedentes de la relación han vuelto a colocar a Hickerson bajo el escrutinio público, no existe hasta ahora información oficial que lo vincule con la muerte de la actriz.
Continúan las interrogantes sobre la muerte de Hayden Panettiere
Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, donde los equipos de emergencia intentaron reanimarla antes de confirmar su fallecimiento.
Mientras se espera que las pruebas pendientes permitan establecer oficialmente qué provocó su muerte, los nuevos testimonios están reconstruyendo una parte distinta de su historia: las preocupaciones que personas de su entorno habían expresado tiempo antes sobre su relación con Hickerson.