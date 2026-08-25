 Rescate de pasajeros en bus atrapado en río de El Estor
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Videos muestran rescate de pasajeros de bus que quedó atrapado en un río de El Estor

Una escalera de madera fue clave para salvar a pasajeros de un bus atrapado en el río Túnico.

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Bus quedó al borde de ser arrastrado por el río Túnico., Captura de pantalla video de X.
Bus quedó al borde de ser arrastrado por el río Túnico. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento de tensión que vivieron varios pasajeros de un bus tipo pullman, luego de que la unidad quedara varada en el paso de badén del río Túnico, en El Estor, Izabal.

En las imágenes se observa al autobús detenido en medio del afluente, con varios pasajeros todavía en su interior y con el riesgo de que la corriente pudiera desplazar la unidad hacia una zona más profunda del río.

Uno de los videos muestra las labores improvisadas para poner a salvo a los ocupantes. Personas que acudieron al lugar utilizaron una escalera de madera para facilitar la evacuación de los pasajeros a través de las ventanas del autobús, debido a las condiciones en las que quedó la unidad.

Las imágenes evidencian la tensión durante el rescate, mientras varias personas permanecen cerca del vehículo para ayudar a quienes todavía se encontraban dentro.

De manera preliminar, se observa que los pasajeros habrían logrado salir del autobús y ponerse a salvo. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con una confirmación oficial de las autoridades competentes sobre el número de personas involucradas, posibles heridos o las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente.

El hecho vuelve a generar preocupación por los riesgos de intentar atravesar pasos afectados por corrientes de agua, especialmente cuando las condiciones del río pueden cambiar rápidamente.

Otro incidente genera preocupación

El caso ocurre pocos días después de que otro autobús fuera arrastrado por las aguas del mismo río, en un incidente atribuido preliminarmente a la decisión del piloto de intentar cruzar pese a las condiciones del afluente.

Tras esa emergencia, también se viralizaron imágenes de otro vehículo tipo parrillera que intentó atravesar el río, mientras en las cercanías permanecía el autobús que había sido volcado por la corriente.

Video: Chofer de autobús pone en riesgo a sus pasajeros

Pese a que la fuerza del río había arrastrado un autobús previamente, este conductor decidió pasar, poniendo en riesgo a los usuarios.

El incidente anterior movilizó a voluntarios que participaron en las labores de rescate de las personas afectadas, según reportes de medios locales.

Las nuevas imágenes han vuelto a poner bajo discusión los riesgos de cruzar pasos inundados y la necesidad de extremar precauciones ante el aumento del caudal de los ríos.

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