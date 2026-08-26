 Guatemala registra un 6 % menos de homicidios en 2026, pese a un repunte en julio
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Guatemala registra un 6 % menos de homicidios en 2026, pese a un repunte en julio

Los datos revelados concretaron que entre enero y julio fueron asesinadas 1 mil 751 personas.

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Guatemala registró un 6 % menos de homicidios durante los primeros siete meses de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, pese a un repunte en los asesinatos durante julio, según detalló la organización Coalición por la Seguridad Ciudadana.

Los datos revelados por la entidad no gubernamental concretaron que entre enero y julio fueron asesinadas 1.751 personas, 121 menos que los 1.872 homicidios registrados durante 2025.

De acuerdo con la misma fuente, se redujo a 16,5 la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes en lo que va del año, mientras que en 2025 dicha cifra fue de 17,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

El informe divulgado en una rueda de prensa por la organización privada también subrayó que en julio hubo un repunte de muertes violentas, al contabilizarse 40 asesinatos más que los ocurridos en el mismo mes de 2025 (312 en comparación con 272 del año anterior).

El experto en el tema y miembro del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), David Casasola, puntualizó que el 59 % de los homicidios registrados este año en Guatemala tuvieron como víctimas a personas entre 18 y 35 años de edad.

De igual manera, aseveró que los departamentos (provincias) más violentos son Guatemala (centro), donde se ubica la capital del país, y Escuintla (sur).

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