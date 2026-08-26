 Madre e hija víctimas de ataque armado en zona 3
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Madre e hija afectadas tras presunto intento de asalto en zona 3

Desconocidos dispararon contra el vehículo donde viajaban las víctimas.

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Las balas impactaron en el vehículo donde viajaban madre e hija en la zona 3., Bomberos Voluntarios
Las balas impactaron en el vehículo donde viajaban madre e hija en la zona 3. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una mujer y su hija resultaron afectadas luego de ser víctimas de un ataque armado que se registró en el marco de un aparente intento de asalto. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este miércoles, 26 de agosto, en la 6ª avenida y 32 calle de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados acerca de un hecho violento en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia con el fin de auxiliar a posibles personas afectadas.

"Los técnicos en urgencias médicas evaluaron a las dos personas tripulantes del automotor, quienes resultaron ilesas", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

El vehículo al que hizo referencia el socorrista era conducido por la mujer afectada, quien viajaba junto a su hija menor de edad por el mencionado tramo cuando desconocidos les dispararon. Preliminarmente se conoció que habrían intentado despojarlas de sus pertenencias y en ese contexto ocurrió la agresión.

Las balas impactaron contra la estructura del carro, principalmente en las ventanas, causando que algunos de los vidrios quedaron destruidos. Mientras tanto, ambas mujeres lograron mantenerse a salvo, aunque los socorristas les brindaron asistencia en el lugar debido a que presentaban crisis nerviosa.

Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar donde se dio el incidente armado para realizar las diligencias correspondientes e iniciar con el proceso de investigación.

Conductora ilesa y presuntos atacantes detenidos en zona 10

La conductora de un vehículo fue atacada a balazos ayer cuando transitaba por la 6ª avenida y 20ª calle de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Las fuerzas de seguridad capturaron a los presuntos agresores.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que los proyectiles de arma de fuego, afortunadamente, no alcanzaron a la mujer, por lo que resultó ilesa y solo requirió asistencia en el lugar para constatar que no estuviera afectado su estado de salud.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, tras el ataque armado, los agentes que desarrollaban acciones de seguridad en la zona implementaron un rastreo e identificaron a los posibles atacantes.

Según detalló la institución, inició una persecución debido a que los supuestos sicarios pretendían darse a la fuga. Finalmente, los sindicados, de 19 y 34 años, fueron detenidos y trasladados ante los órganos de justicia.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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