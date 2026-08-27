Socorristas auxilian a joven baleado en la zona 3

Un hombre de 24 años resultó herido por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo en un hecho registrado en la 31 calle final, zona 3.
Los Bomberos Municipales recibieron varias llamadas a la línea de emergencia 123, alertando sobre una persona herida en el sector. De inmediato, Técnicos en Urgencias Médicas se movilizaron al lugar.
A su llegada, los socorristas localizaron a Josué David Chamorro Pixtum, de 24 años, quien presentaba múltiples heridas de bala.
Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y lograron estabilizarlo antes de trasladarlo a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó bajo el cuidado de los médicos de turno.
Un muerto y un herido tras balacera en zona 3
Un ataque armado registrado en el bulevar Liberación, zona 12 capitalina, dejó como saldo a un hombre fallecido.
El hecho ocurrió frente a los denominados puentes gemelos, en el tramo que conduce de El Trébol hacia el Obelisco.
Elementos de los Bomberos Municipales acudieron al lugar para atender la emergencia y localizaron al conductor de un automóvil con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Al realizar la evaluación correspondiente, confirmaron que había fallecido.
Además, otra persona resultó herida en el marco de este hecho de violencia. Los socorristas la trasladaron a un centro asistencial.