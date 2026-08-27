Taxista fallece en ataque armado en zona 12

Un ataque armado registrado en el bulevar Liberación, zona 12 capitalina, dejó como saldo a un hombre fallecido.
El hecho ocurrió frente a los denominados puentes gemelos, en el tramo que conduce de El Trébol hacia el Obelisco.
Elementos de los Bomberos Municipales acudieron al lugar para atender la emergencia y localizaron al conductor de un automóvil con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Al realizar la evaluación correspondiente, confirmaron que había fallecido.
Cierre vehicular
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina informó que el hecho de violencia está impactando en la circulación vehicular en el tramo con dirección a el Obelisco, tomando en cuenta que están en desarrollo las diligencias por parte de las autoridades.
La institución detalló que se encuentran obstruidos dos carriles en el área de los puentes gemelos y pidió precaución a los usuarios del sector.
Como rutas alternas se recomendó tomar la 13 calle o la vía exclusiva que inicia desde la calzada Roosevelt e interconecta a las zonas 3, 1 y 8.