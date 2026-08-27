 Mujer fallece tras ser atropellada en San José Pinula
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Mujer muere atropellada en San José Pinula

La afectada tiene aproximadamente 35 años de edad.

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La mujer murió tras ser atropellada en la zona 1 de San José Pinula., Bomberos Voluntarios
La mujer murió tras ser atropellada en la zona 1 de San José Pinula. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un incidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este jueves, 27 de agosto, cobró la vida de una persona en la 1ª calle y 2ª avenida de la zona 1 del municipio de San José Pinula, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron unidades de emergencia de la 127 compañía hacia el referido sector para darle seguimiento a un hecho vial que transeúntes les reportaron a través de su línea telefónica.

Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que los técnicos en urgencias médicas localizaron a una mujer en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica y, al momento de evaluar sus signos vitales, determinaron que carecía de los mismos.

La víctima presentaba politraumatismo después de que, según la información preliminar, fue atropellada por el conductor de un vehículo que continuó su marcha tras el hecho.

Sin identificar

La fallecida no pudo ser identificada, ya que no fueron encontrados documentos personales en el área. El portavoz explicó que tenía aproximadamente 35 años y vestía blusa verde, licra gris y suéter negro.

Los agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar donde se dio el trágico percance y cerraron el área para quedar a la espera de la presencia de fiscales del Ministerio Público que desarrollarán las diligencias respectivas.

Guatemala registra un 6 % menos de homicidios en 2026, pese a un repunte en julio

Los datos revelados concretaron que entre enero y julio fueron asesinadas 1 mil 751 personas.

Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agosto

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dio a conocer este lunes que 147 personas perdieron la vida como resultado de hechos de violencia ocurridos durante los primeros 14 días de agosto de 2026, un promedio de más de 10 víctimas diarias, 24 de las cuales eran mujeres.

Los registros reflejan que 125 fallecieron por heridas provocadas con arma de fuego. De ese total, 49 casos se registraron en Guatemala, 15 en Escuintla, y 10 en Chiquimula, Quetzaltenango y Suchitepéquez.

Mientras tanto, con arma blanca fueron asesinadas 11 personas: 5 en Chiquimula, 2 en Izabal y el resto en Escuintla, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango.

Con respecto a los casos de asfixia por estrangulamiento, el ente forense señaló que suman 11 víctimas. De este grupo, al menos 7 fueron localizadas envueltas en sabanas y nylon, 9 de los casos se reportaron en Guatemala y uno en Escuintla e Izabal.

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