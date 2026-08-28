 Localizan a hombre fallecido a orillas del río Las Vacas
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Localizan a hombre fallecido a orillas del río Las Vacas

La víctima, de aproximadamente 30 años, presentaba señales de violencia.

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Área donde fue localizada una persona fallecida en el río Las Vacas., Bomberos Voluntarios
Área donde fue localizada una persona fallecida en el río Las Vacas. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los cuerpos de socorro reportaron este viernes, 28 de agosto, la localización de una persona fallecida en un sector cercano al río Las Vacas, en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la colonia Lo de Rodríguez, zona 18 capitalina.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados sobre la presencia de restos humanos en ese sector, por lo que trasladaron unidades de emergencia con el fin de darle seguimiento al caso.

Los técnicos en urgencias médicas descendieron hacia el barranco, donde realizaron un rastreo y finalmente localizaron el cuerpo. Determinaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años que presentaba señales de violencia.

Los socorristas notificaron a agentes de la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para establecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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