Confirman 7 heridos por choque múltiple en ruta al Pacífico

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó que un total de siete personas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Amatitlán la tarde de este sábado, 29 de agosto de 2026, luego de un choque múltiple en el kilómetro 31 de la carretera al Pacífico. Los rescatistas agregaron que en el percance se vieron involucrados un tráiler, dos vehículos tipo sedán y varias motocicletas.
Asimismo, confirmaron que los lesionados sufrieron amputación, fracturas expuestas, politraumatismo y golpes en varias partes del cuerpo. Los paramédicos trasladaron a los lesionados a bordo de varias ambulancias.
En el lugar del choque múltiple, las autoridades de tránsito gestionaron el apoyo de varias grúas para movilizar los vehículos que se vieron involucrados en el percance. Asimismo, los agentes del orden vial gestionaron un carril reversible y dieron varias indicaciones hasta que el paso fue liberado.
Según el reporte de los cuerpos de rescate, en el lugar del accidente múltiple no hubo personas fallecidas, por lo que no fue necesario hacer un cierre permanente para la llegada de los peritos del Ministerio Público (MP).
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Fuertes imágenes por el choque múltiple
Según los cuerpos de socorro, el accidente ocurrió en el sentido que va de la Ciudad de Guatemala hacia el municipio de Palín, departamento de Escuintla. Según las imágenes, el resultado del múltiple choque fue de varios vehículos totalmente destruidos.
En el escenario del percance, uno carro tipo sedán quedó totalmente destruido y partido en dos, aunque la parte posterior no fue localizada en el área. Dentro de ese automóvil los ocupantes resultaron heridos y uno de ellos sufrió la amputación de uno de sus brazos, específicamente el de la derecha.
En el lugar del accidente quedaron varios metales, pedazos de vidrios y otros elementos de los vehículos implicados en el choque, así como varios indicios que ayudarán a determinar responsabilidades en el accidente. No se descarta la presencia de cámaras de vigilancia en el sector, lo que podría ser determinante para establecer qué circunstancia fue la que causó el incidente.