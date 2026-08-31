 Cámara del Agro rechaza bloqueos de carreteras
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Cámara del Agro rechaza bloqueos y pide a las autoridades garantizar el orden público

“Basta ya de bloqueos”, expresó la entidad en un comunicado en el que señaló que estas medidas ponen en riesgo el abastecimiento y distribución de alimentos e insumos esenciales.

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Bloqueo en la ruta que conduce de Cuatro Caminos hacia San Francisco El Alto, Totonicapán., Emisoras Unidas Departamentales
Bloqueo en la ruta que conduce de Cuatro Caminos hacia San Francisco El Alto, Totonicapán. / FOTO: Emisoras Unidas Departamentales
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La Cámara del Agro de Guatemala expresó su rechazo con respecto a la jornada de bloqueos que se mantiene este lunes, 31 de agosto, por parte de grupos de transportistas de carga y de pasajeros en diferentes carreteras del país en rechazo al alza de los combustibles. Además, solicitó a las autoridades correspondientes que intervengan para garantizar el orden público.

Por medio de un comunicado, la entidad expresó un contundente mensaje: "Basta ya de bloqueos". Su pronunciamiento se enfocó en los efectos negativos que este tipo de medidas generan para la economía de los ciudadanos y del país en general.

"La mayoría de los guatemaltecos nos levantamos desde muy temprano para trabajar, producir y llevar el sustento a nuestras familias. Ningún grupo que actúe al margen de la ley puede impedirnos trabajar y transitar libremente", expresó.

Añadió que los bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento y la distribución de alimentos e insumos esenciales, afectando a miles de pequeños productores, trabajadores y familias guatemaltecas. También consideró que tienen un impacto en la seguridad alimentaria del país.

Transportistas bloquean carreteras en rechazo al alza de los combustibles

Se reportan ocho bloqueos activos en diferentes rutas.

Llamado al presidente y fuerzas de seguridad

Tras exponer lo que implica que el cierre de las carreteras, la Cámara del Agro hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la libre locomoción y protejan el derecho al trabajo, la salud, la educación y la libertad de industria, comercio y trabajo.

"Exigimos al Presidente de la república, al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil cumplir con sus obligaciones y garantizar el orden público y los derechos de todos los guatemaltecos, conforme lo ha ordenado reiteradamente la Corte de Constitucionalidad", se lee en el comunicado.

Asimismo, la entidad enfatizó que el derecho a manifestar no puede ejercerse vulnerando los derechos de la mayoría de la población.

La Cámara está conformada por 14 asociaciones gremiales del agro organizado que representan a cerca de 126 mil 500 productores agropecuarios, agroindustriales y agroexportadores que operan en los 22 departamentos del país.

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