Cámara del Agro rechaza bloqueos de carreteras

La Cámara del Agro de Guatemala expresó su rechazo con respecto a la jornada de bloqueos que se mantiene este lunes, 31 de agosto, por parte de grupos de transportistas de carga y de pasajeros en diferentes carreteras del país en rechazo al alza de los combustibles. Además, solicitó a las autoridades correspondientes que intervengan para garantizar el orden público.
Por medio de un comunicado, la entidad expresó un contundente mensaje: "Basta ya de bloqueos". Su pronunciamiento se enfocó en los efectos negativos que este tipo de medidas generan para la economía de los ciudadanos y del país en general.
"La mayoría de los guatemaltecos nos levantamos desde muy temprano para trabajar, producir y llevar el sustento a nuestras familias. Ningún grupo que actúe al margen de la ley puede impedirnos trabajar y transitar libremente", expresó.
Añadió que los bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento y la distribución de alimentos e insumos esenciales, afectando a miles de pequeños productores, trabajadores y familias guatemaltecas. También consideró que tienen un impacto en la seguridad alimentaria del país.
Llamado al presidente y fuerzas de seguridad
Tras exponer lo que implica que el cierre de las carreteras, la Cámara del Agro hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la libre locomoción y protejan el derecho al trabajo, la salud, la educación y la libertad de industria, comercio y trabajo.
"Exigimos al Presidente de la república, al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil cumplir con sus obligaciones y garantizar el orden público y los derechos de todos los guatemaltecos, conforme lo ha ordenado reiteradamente la Corte de Constitucionalidad", se lee en el comunicado.
Asimismo, la entidad enfatizó que el derecho a manifestar no puede ejercerse vulnerando los derechos de la mayoría de la población.
La Cámara está conformada por 14 asociaciones gremiales del agro organizado que representan a cerca de 126 mil 500 productores agropecuarios, agroindustriales y agroexportadores que operan en los 22 departamentos del país.