Transportistas bloquean carreteras

Las autoridades de tránsito confirmaron que este lunes, 31 de agosto, se mantiene presencia de manifestantes en distintas carreteras, por lo que se encuentra bloqueado el paso vehicular. Se trata de medidas implementadas en rechazo al alza de los precios de los combustibles que ya generan un fuerte impacto en la circulación.
Desde el fin de semana, organizaciones de transportistas anunciaron que llevarían a cabo protestas para exigirles a las autoridades que se implementen acciones en respuesta a esta complicada situación que ha impactado en el costo de sus operaciones.
Representantes del referido sector detallaron que optarían por las protestas públicas debido a que "se le ha negado el derecho al diálogo para buscar una solución". Agregaron que el bloqueo sería para "presionar" al Ejecutivo.
Grupos de transportistas de Sololá, Totonicapán y otros sectores detallaron que estarían implementando cierres en áreas estratégicas de esos departamentos. Asimismo, se anunció una manifestación frente al Congreso de la República.
En ese contexto, las autoridades detallaron que durante esta mañana se reportan al menos ocho puntos cerrados en diferentes rutas del país.
Puntos bloqueados
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) explicó que en los siguientes sectores está obstaculizado el paso en ambos sentidos de la vía:
CA-1 Occidente
- Km. 117 Las Trampas, Chichicastenango.
- Km. 129 Los Encuentros, Sololá.
- Km. 178 Nahualá, Sololá.
CA-2 Occidente
- Km. 125 ingreso de Río Bravo, Suchitepéquez.
- Km. 278 frontera del Carmen, San Marcos.
- Km. 247 crucero de la Virgen, Pajapita, San Marcos.
RD-PET-011
- Km. 376 Las Pozas, Sayaxché, Petén.
RN-01
- Km. 188 San Cristóbal, Totonicapán.
En estas áreas han sido atravesadas sobre la vía varias unidades de transporte de pasajeros y de carga con el objetivo de cerrar por completo el paso vehicular.
Debido a esta situación, los habitantes de los sectores donde persisten los bloqueos se han visto afectados y no han podido llegar a sus lugares de trabajo y estudio. Se han formado largas filas de congestionamiento, por lo que las autoridades mantienen presencia en las rutas para darle seguimiento a lo que ocurre.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7