 Real Madrid concreta un fichaje de última hora
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Real Madrid concreta un fichaje de última hora pensando en el futuro

El Real Madrid aprovechó las últimas horas del mercado europeo para pagar la cláusula de rescisión de un joven jugador y asegurar una apuesta de futuro.

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Real Madrid - Pixabay
Real Madrid / FOTO: Pixabay
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A pocas horas del cierre del mercado de fichajes, el Real Madrid concretó una nueva incorporación pensando tanto en el presente como en el futuro. El conjunto blanco anunció este 31 de agosto el acuerdo con el Racing por el traspaso de Sergio Martínez, una de las jóvenes promesas que ha surgido de la cantera del conjunto cántabro. El mercado cerrará el 1 de septiembre a las 23:59 en la mayoría de las principales ligas europeas, por lo que la operación se produce prácticamente sobre la recta final del periodo de transferencias.

El Racing informó que el Real Madrid abonará, en un único pago, los tres millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión que figuraba en el contrato del futbolista. De esta manera, Sergio Martínez pone fin a su etapa con el conjunto verdiblanco, en el que desarrolló toda su formación futbolística. El club cántabro también dedicó un mensaje de despedida al jugador, destacando su crecimiento durante estos años y asegurándole que el estadio de El Sardinero siempre será su casa.

Real Madrid ficha pensando a futuro

De acuerdo con información publicada por medios cercanos al Real Madrid, el futbolista de Laredo se incorporará inicialmente al Real Madrid Castilla, equipo que compite en Primera Federación. Sin embargo, la planificación contempla que también trabaje con el primer equipo, una dinámica que le permitirá comenzar a familiarizarse con la exigencia y el entorno del conjunto dirigido por José Mourinho. La intención es que el joven vaya adquiriendo experiencia y se adapte progresivamente a la estructura del club.

Con apenas 19 años —nació en mayo de 2007—, Sergio Martínez representa una apuesta a largo plazo para el Real Madrid. El club blanco pretende acompañar su evolución y pulir sus condiciones con la expectativa de que, con el paso de los años, pueda competir por un lugar en el primer equipo. El fichaje por tres millones de euros refuerza así la política del conjunto merengue de detectar talento joven y desarrollarlo dentro de su propia estructura.

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