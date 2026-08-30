 Resultado Real Madrid vs. Málaga - Jornada 3 LaLiga
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Real Madrid golea y mantiene el paso perfecto en LaLiga

El Real Madrid superó al Málaga con anotaciones de Bellingham, un autogol de Alfonso Herrero, Mbappé y Güler para sumar nueve puntos y colocarse como líder provisional de LaLiga.

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Celebración del Real Madrid en el triunfo ante el Málaga - EFE
Celebración del Real Madrid en el triunfo ante el Málaga / FOTO: Agencia EFE
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El Real Madrid continúa con paso firme en el inicio de LaLiga española. El conjunto dirigido por José Mourinho superó con autoridad al Málaga en la tercera jornada del campeonato y sumó su tercera victoria consecutiva, en un encuentro que quedó prácticamente encaminado durante la primera mitad. Jude Bellingham, un autogol de Alfonso Herrero, Kylian Mbappé y Arda Güler fueron los encargados de poner los goles para el equipo blanco.

Bellingham volvió a ser determinante para el Real Madrid y se convirtió en la figura del encuentro. El inglés abrió el marcador y, posteriormente, tuvo una participación decisiva en la jugada que terminó con el segundo tanto madridista, luego de que el guardameta Alfonso Herrero enviara el balón a su propia portería. Más allá de sus intervenciones directas en el marcador, el mediocampista se mostró activo durante el partido y generó varias de las acciones de peligro de los visitantes.

Real Madrid con paso firme

La cuenta la amplió Mbappé, quien aprovechó un preciso pase de Trent Alexander-Arnold para sacar un potente remate y encaminar el triunfo madridista; Arda Güler anotó el 4-0 al minuto 91 en un contraataque. Con este resultado, el Real Madrid alcanza los nueve puntos de nueve posibles y se instala provisionalmente en el primer lugar de la clasificación, con una diferencia de goles de +8.

Sin embargo, el liderato podría cambiar este lunes, cuando el Barcelona se enfrente al Rayo Vallecano, en un duelo que mantiene a los azulgranas como el único equipo con posibilidades de desplazar a los blancos de la cima.

Ahora, el Real Madrid deberá cambiar el chip y preparar su siguiente compromiso liguero. Los merengues visitarán el próximo fin de semana el Estadio La Cartuja para enfrentarse al Real Betis Balompié, que llegará al encuentro después de sufrir un duro golpe en esta jornada al caer 5-2 frente al Levante UD. El equipo blanco buscará mantener su arranque perfecto y ampliar su ventaja en la parte alta de la clasificación.

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Celebración de Jude Bellingham ante el Málaga en el estadio Santiago Bernabéu - Agencia EFE
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