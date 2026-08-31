Una persona perdió la vida en el marco de un hecho de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes, 31 de agosto, en la conexión de Prados de Villa Hermosa, de San Miguel Petapa, y Ciudad Real, zona 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
Nacionales
Peatón muere atropellado en ruta de Prados de Villa Hermosa hacia Ciudad Real
En el área hay un cierre vehicular parcial.
- por Nancy Alvarez
- 06:34, Ago 31 2026
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