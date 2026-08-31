 Peatón muere atropellado en ruta de Prados de Villa Hermosa hacia Ciudad Real
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Peatón muere atropellado en ruta de Prados de Villa Hermosa hacia Ciudad Real

En el área hay un cierre vehicular parcial.

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., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Una persona perdió la vida en el marco de un hecho de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes, 31 de agosto, en la conexión de Prados de Villa Hermosa, de San Miguel Petapa, y Ciudad Real, zona 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

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