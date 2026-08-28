Piloto es rescatado tras volcar vehículo de transporte pesado en San Miguel Petapa

El conductor de un vehículo de transporte pesado resultó herido en el marco de un accidente de tránsito que se registró este viernes, 28 de agosto, en el kilómetro 13 de la Vía Alterna del Sur (VAS), en jurisdicción del municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.
Por causas no establecidas, el piloto perdió el control del volante y volcó sobre la cinta asfáltica. También impactó contra una estructura colocada a orillas de la carretera.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que fueron alertados con respecto a un hecho vial que había ocurrido en el referido sector, por lo que movilizaron unidades de emergencia de inmediato para atender a los posibles afectados.
"Los técnicos en urgencias médicas, a bordo de la unidad AD-40, acudieron al lugar y trabajaron en el rescate del piloto, quien quedó atrapado en el interior del vehículo", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Agregó que, tras ser liberado, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente al herido y lo trasladaron a un centro asistencial para que recibiera el tratamieto necesario.