 Fechas límite para postulaciones de funcionarios en 2027
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TSE explica fechas límite para funcionarios interesados en postularse en 2027

Los funcionarios que aspiren a cargos de elección popular deberán cumplir plazos de renuncia que concluyen en octubre y diciembre para poder aspirar a una candidatura.

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Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reiteró este viernes, 28 de agosto, los plazos y requisitos que deberán observar los funcionarios y empleados públicos interesados en participar como candidatos en las Elecciones Generales de 2027.

Por medio de un comunicado, la entidad detalló que el Pleno de Magistrados emitió el Acuerdo 316-2026, mediante el cual se reiteran las disposiciones legales relacionadas con la separación de cargos y las incompatibilidades para quienes pretendan postularse a cargos de elección popular.

De acuerdo con el TSE, los ministros de Estado que aspiren a la Presidencia o Vicepresidencia de la República deberán renunciar a sus cargos seis meses antes de la celebración de las elecciones. Para el proceso electoral de 2027, la fecha límite establecida es el 26 de diciembre de 2026, conforme al artículo 186, literal d), de la Constitución Política de la República.

Asimismo, los miembros del Ejército que busquen optar a estos cargos deberán encontrarse de baja o en situación de retiro por lo menos cinco años antes de la fecha de convocatoria a elecciones, según el artículo 186, literal e), constitucional.

Disposiciones para diputaciones

Para quienes aspiren a una diputación al Congreso de la República, el TSE recordó que existe impedimento para quienes, al momento de la elección o durante los tres meses anteriores a la convocatoria, ejerzan jurisdicción en el distrito electoral que los postula. En este caso, la fecha límite señalada por el Tribunal es el 21 de octubre de 2026.

Los mismos requisitos, prohibiciones y plazos aplican para quienes pretendan postularse como diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), de conformidad con el artículo 3 del Tratado Constitutivo del organismo regional.

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El software SIP 245 es desarrollado desde lo interno del Tribunal Supremo Electoral.

Alcaldes y funcionarios del Ministerio Público

El TSE también precisó las reglas para quienes busquen competir por una alcaldía municipal. Los funcionarios o empleados públicos que ejerzan un cargo en el municipio donde pretendan postularse deberán renunciar al menos tres meses antes de la convocatoria a elecciones, por lo que la fecha límite indicada es el 21 de octubre de 2026.

La normativa contempla excepciones para miembros del Concejo Municipal que opten por la reelección, así como para profesionales cuya única función sea la docencia o labores en establecimientos de asistencia social dentro del municipio.

En el caso de los funcionarios y empleados del Ministerio Público, estos no deberán ejercer el cargo durante los tres meses anteriores a la convocatoria electoral. El TSE establece igualmente como fecha límite el 21 de octubre de 2026, debido a la incompatibilidad de sus funciones con una candidatura a cargos de elección popular.

Legisladores y alcaldes en funciones no están obligados a renunciar

El TSE aclaró además que los diputados y alcaldes que actualmente ejercen sus cargos no están obligados a renunciar para participar en las próximas elecciones, siempre que se encuentren dentro de las excepciones y cumplan las prohibiciones específicas contempladas en la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Con estas disposiciones, el tribunal busca que los funcionarios y empleados públicos interesados en participar en las Elecciones Generales de 2027 conozcan con anticipación los plazos que deben cumplir para evitar impedimentos legales al momento de presentar sus candidaturas.

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