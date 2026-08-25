 Disparos en zona 10: conductora sale ilesa y capturan a presuntos atacantes
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Disparos en zona 10: conductora sale ilesa y capturan a presuntos atacantes

La PNC interceptó a los supuestos agresores tras una persecución.

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Área donde ocurrió el ataque armado contra la conductora de un automóvil en la zona 10., PMT capitalina/Montejo
Área donde ocurrió el ataque armado contra la conductora de un automóvil en la zona 10. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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La conductora de un vehículo fue atacada a balazos cuando transitaba este martes, 25 de agosto, por la 6ª avenida y 20ª calle de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Las fuerzas de seguridad capturaron a los presuntos agresores.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que trasladaron unidades de emergencia al sector tras ser notificados con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido y aparentemente había dejado personas afectadas.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que una mujer había sido víctima de un ataque con arma de fuego, por lo que le brindaron la asistencia correspondiente.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que el hecho presuntamente estaría vinculado con un supuesto asalto en el que los desconocidos hicieron disparos contra la fémina.

Las balas impactaron contra la estructura del carro tipo sedán y generaron daños en los vidrios de las ventanas. Afortunadamente no alcanzaron a la conductora, por lo que resultó ilesa, aunque recibió la atención de los socorristas porque presentaba crisis nerviosa.

Detienen a presuntos atacantes

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, tras el ataque armado, los agentes que desarrollaban acciones de seguridad en la zona implementaron un rastreo de identificaron a los posibles atacantes de la conductora.

Se inició una persecución pues los supuestos sicarios pretendían darse a la fuga; sin embargo, los uniformados les dieron alcance cuando avanzaban por la 9ª avenida y 21 calle de la zona 10. Procedieron a consignarlos y trasladarlos ante el juzgado correspondiente.

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