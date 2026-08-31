 Altercado entre motoristas en zona 10 termina inesperadamente
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VIDEO: Altercado entre motoristas en zona 10 termina de manera inesperada

Motoristas se enfrentan por la vía en zona 10 y la PMT descubre algo inesperado en uno de los involucrados.

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Conductor es sancionado tras altercado vial entre motoristas en zona 10., Captura de pantalla video de X.
Conductor es sancionado tras altercado vial entre motoristas en zona 10. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un altercado entre dos motoristas registrado en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala terminó con uno de los conductores sancionado, luego de que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) detectaran varias infracciones durante la intervención.

El incidente ocurrió en la 19 calle y 6ª avenida, zona 10, en el carril derecho, donde dos conductores de motocicleta protagonizaron una pelea debido a que ninguno quiso ceder la vía.

Ante el conflicto vial, agentes de la Policía Municipal de Tránsito intervinieron para controlar la situación y verificar las condiciones en las que circulaban los involucrados. Durante el procedimiento, los agentes determinaron que uno de los motoristas conducía sin licencia, no portaba tarjeta de circulación y además circulaba sin casco protector.

Debido a estas irregularidades, las autoridades procedieron a imponer las sanciones correspondientes, en cumplimiento de las normas de tránsito vigentes.

La PMT recordó a los conductores la importancia de respetar las señales y disposiciones de tránsito, así como utilizar el equipo de protección obligatorio y portar la documentación requerida al momento de circular.

Operativo deja otra sanción en zona 1

En otro procedimiento, agentes de la Policía Municipal de Tránsito realizaron un operativo de verificación de motocicletas en la 10 calle y 14 avenida de la zona 1.

Durante los controles, los agentes detectaron una motocicleta en la que se movilizaban tres personas, una situación que contraviene las disposiciones establecidas para este tipo de vehículos. Por esta razón, también se aplicó la sanción correspondiente.

La PMT reiteró el llamado a los motoristas a conducir de manera responsable y cumplir con las normas de tránsito para prevenir accidentes y contribuir a una circulación más ordenada en las calles de la capital.

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