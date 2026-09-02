Paso cerrado luego de trágico accidente en Pastores, Sacatepéquez

Un trágico accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este miércoles, 2 de septiembre, en el kilómetro 71 de la Ruta Nacional 14, jurisdicción del municipio de Pastores, Sacatepéquez. El saldo fue de una persona fallecida y seis heridas.
Por causas no establecidas, en este punto ocurrió una múltiple colisión en la que estuvieron involucrados los conductores de dos camiones, una motocicleta y un vehículo liviano.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas de los transeúntes que reportaban un aparatoso hecho de tránsito que había dejado varias personas afectadas, por lo que de inmediato se trasladaron las unidades de emergencia de la 5ª compañía.
La institución detalló que en el lugar fueron localizadas siete personas que presentaban traumas en diferentes partes del cuerpo. Al ser evaluadas, se determinó que una de ellas ya no contaba con signos vitales.
Los técnicos en urgencias médicas les brindaron asistencia prehospitalaria a los lesionados y los trasladaron hacia centros asistenciales.
Preliminarmente se conoció que los afectados son trabajadores de una finca que se dirigían a realizar sus labores.
Paso cerrado
De acuerdo con las imágenes difundidas por los cuerpos de socorro sobre el percance ocurrido, los vehículos involucrados en el hecho quedaron con múltiples daños y atravesados en el sector del km 71 de la RN-14.
Tomando en cuenta la referida situación y el hecho de que hay una persona fallecida que permanece en el sector, el paso se encuentra completamente cerrado sobre el referido tramo.