Mujer fallecida encontrada en Pastores, Sacatepéquez

El cuerpo de una mujer fue localizado en horas de la madrugada de este martes, 4 de noviembre. Fue abandonado a un costado del camino viejo que conduce hacia Sumpango, en el sector Los Planes, municipio de Pastores, Sacatepéquez.
Los vecinos notaron que en el sector había un bulto sospechoso y notificaron a los Bomberos Municipales Departamentales para solicitar el apoyo correspondiente, así que fueron trasladadas unidades al lugar.
De acuerdo con la información compartida por la institución de socorro, se constató que había una persona fallecida a un costado de la carretera. Su cuerpo estaba dentro de una bolsa plástica.
"Elementos de la estación de Pastores ubicados en el lugar a bordo de la unidad RD-110 procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias correspondientes, iniciar con las investigaciones y coordinar el traslado del cadáver hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Hasta el momento, la víctima mortal no ha podido ser identificada. Será hasta que concluyan los análisis forenses que pueda conocerse de quién se trata y la causa de su fallecimiento.
Hallan cadáveres envueltos en bolsas y atados
Nueve cadáveres fueron localizados el pasado 24 de octubre a las afueras de la Ciudad de Guatemala, en un nuevo suceso en el país en el que solo de enero a agosto se registraron más de 2 mil 150 homicidios.
Los cuerpos fueron hallados envueltos en bolsas plásticas, atados de pies y manos, y abandonados entre la maleza debajo de un puente en el kilómetro 21 de la carretera que lleva hacia el océano Atlántico, desde donde Bomberos Voluntarios realizaron la extracción.
Mientras tanto, el 27 de octubre fueron encontrados otros dos cuerpos, así como dos cabezas, en cercanías del lugar, específicamente en el kilómetro 23 de la misma carretera. Estaban en un río que pasa por el sector.
A este hallazgo se suma el de otro cadáver que fue dejado un día después en el bulevar El Naranjo, en el tramo que conduce desde la capital hacia Mixco. Asimismo, una mujer envuelta en cartón y malla de nailon fue localizada el 29 de octubre en la calzada Atanasio Tzul y 27 calle de la zona 8 de la Ciudad de Guatemala.
En ese sentido, un total de 14 cuerpos, incluido el de este martes, han sido dejados en la vía pública en menos de dos semanas.
De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la PNC y del Instituto Nacional de Estadística, de enero a agosto de 2025 se registraron en Guatemala 2 mil 154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período en 2024.
Según los registros de incidentes de la Policía, en 2025 ha habido un repunte de muertes violentas comparadas con los mismos meses de 2024. Mayo fue el más violento con 304 asesinatos, seguido por agosto con 283 y marzo con 275.