 Mujer fallecida encontrada en Pastores, Sacatepéquez
Nacionales

Localizan a una mujer fallecida en Pastores, Sacatepéquez

El cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa plástica.

Compartir:
Localizan a una mujer fallecida en Pastores, Sacatepéquez
El cuerpo fue abandonado a un costado del camino viejo que conduce hacia Sumpango. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

El cuerpo de una mujer fue localizado en horas de la madrugada de este martes, 4 de noviembre. Fue abandonado a un costado del camino viejo que conduce hacia Sumpango, en el sector Los Planes, municipio de Pastores, Sacatepéquez.

Los vecinos notaron que en el sector había un bulto sospechoso y notificaron a los Bomberos Municipales Departamentales para solicitar el apoyo correspondiente, así que fueron trasladadas unidades al lugar.

De acuerdo con la información compartida por la institución de socorro, se constató que había una persona fallecida a un costado de la carretera. Su cuerpo estaba dentro de una bolsa plástica.

"Elementos de la estación de Pastores ubicados en el lugar a bordo de la unidad RD-110 procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias correspondientes, iniciar con las investigaciones y coordinar el traslado del cadáver hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Hasta el momento, la víctima mortal no ha podido ser identificada. Será hasta que concluyan los análisis forenses que pueda conocerse de quién se trata y la causa de su fallecimiento.

Hallan cadáveres envueltos en bolsas y atados

Nueve cadáveres fueron localizados el pasado 24 de octubre a las afueras de la Ciudad de Guatemala, en un nuevo suceso en el país en el que solo de enero a agosto se registraron más de 2 mil 150 homicidios.

Los cuerpos fueron hallados envueltos en bolsas plásticas, atados de pies y manos, y abandonados entre la maleza debajo de un puente en el kilómetro 21 de la carretera que lleva hacia el océano Atlántico, desde donde Bomberos Voluntarios realizaron la extracción.

Mientras tanto, el 27 de octubre fueron encontrados otros dos cuerpos, así como dos cabezas, en cercanías del lugar, específicamente en el kilómetro 23 de la misma carretera. Estaban en un río que pasa por el sector.

A este hallazgo se suma el de otro cadáver que fue dejado un día después en el bulevar El Naranjo, en el tramo que conduce desde la capital hacia Mixco.  Asimismo, una mujer envuelta en cartón y malla de nailon fue localizada el 29 de octubre en la calzada Atanasio Tzul y 27 calle de la zona 8 de la Ciudad de Guatemala.

En ese sentido, un total de 14 cuerpos, incluido el de este martes, han sido dejados en la vía pública en menos de dos semanas.

De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la PNC y del Instituto Nacional de Estadística, de enero a agosto de 2025 se registraron en Guatemala 2 mil 154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período en 2024.

Según los registros de incidentes de la Policía, en 2025 ha habido un repunte de muertes violentas comparadas con los mismos meses de 2024. Mayo fue el más violento con 304 asesinatos, seguido por agosto con 283 y marzo con 275.

En Portada

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reost
Nacionales

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reos

10:04 AM, Nov 04
Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatoriast
Deportes

Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatorias

07:44 AM, Nov 04
Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallecet
Nacionales

Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallece

09:35 AM, Nov 04
VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapat
Nacionales

VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapa

09:26 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos