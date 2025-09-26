Explota cohetería en Sumpango

La tarde de este viernes 26 de septiembre se registró una fuerte explosión en una cohetería en el Rejón, Sumpango, Sacatepéquez, informaron Bomberos Voluntarios.
Un fuerte estallido alarmó a los vecinos quienes lograron captar una enorme columna de humo, visible desde varios sectores, por lo que dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.
Al lugar acudieron los socorristas quienes laboraron para apagar las llamas, y tras lograr apagar el fuego, comenzaron a remover escombros, fue entonces cuando localizaron a un hombre y una mujer sin vida, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades para las diligencias correspondientes.
Bomberos también reportaron que un niño de 7 años se encuentra desaparecido; sin embargo, se realiza una búsqueda en el sector para confirmar o descartar tal versión.
Otro caso
El 20 de marzo se registró una explosión en un inmueble ubicado en el caserío Los Cuxes, de la aldea Sacsuy, San Juan Sacatepéquez, Guatemala. De manera preliminar se informó que en el lugar funciona una cohetería.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades de emergencia al sector tras ser notificados con respecto a un incidente que se había dado y que había dejado a personas afectadas.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos personas, un hombre y una mujer, que presentaban lesiones a consecuencia de la explosión y el incendio desatado por la activación del material de pirotecnia con el que se trabajaba en el lugar.
Días antes se reportó también una explosión en el mismo sector donde hoy surgió la emergencia, específicamente en el sector 2 de la aldea Cerro Alto, en el municipio de San Juan Sacatepéquez.
Los Bomberos Voluntarios informaron en esa ocasión que el incidente se dio en el interior de una cohetería y dejó un saldo de tres personas fallecidas y varias heridas.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89,7*