Encuentran cuerpo de mujer en zona 8: Última hora

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en horas de la madrugada de este miércoles, 29 de octubre, en la calzada Atanasio Tzul y 27 calle de la zona 8 de la Ciudad de Guatemala. Fue abandonado por personas desconocidas en la vía pública.
Los transeúntes se percataron de la presencia inusual de un bulto que estaba en la banqueta del referido sector, al pie de un árbol. Se podía ver que estaba envuelto entre cartones y malla de nailon.
Ante la sospecha de que podría tratarse de alguna persona, en especial porque en menos de una semana han sido encontrados al menos 12 cadáveres en similares condiciones, los ciudadanos se comunicaron con los cuerpos de socorro.
Las unidades de los Bomberos Municipales Departamentales se hicieron presentes al lugar, donde los técnicos en urgencias médicas constataron que, efectivamente, se trataba del cuerpo de una mujer.
"Los técnicos en urgencias médicas evaluaron a esta persona, de aproximadamente 45 años de edad, y determinaron que ya no contaba con signos vitales", explicó un portavoz de la institución.
Las causas del fallecimiento de esta persona no han sido establecidas. Preliminarmente se conoció que no presenta evidencias visibles de violencia.
Los socorristas que hicieron el hallazgo se comunicaron con las autoridades respectivas para notificar el caso. La Policía Nacional Civil se presentó al lugar y acordonó el área para resguardar las posibles evidencias, mientras acudían los fiscales para el procesamiento correspondiente.