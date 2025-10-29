 Encuentran cuerpo de mujer en zona 8: Última hora
Nacionales

Localizan cuerpo de mujer en la zona 8

La persona fue encontrada envuelta entre cartones y malla de nailon.

Compartir:
El cuerpo de la mujer fue abandonado en la vía pública en un sector de la zona 8., Bomberos Municipales
El cuerpo de la mujer fue abandonado en la vía pública en un sector de la zona 8. / FOTO: Bomberos Municipales

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en horas de la madrugada de este miércoles, 29 de octubre, en la calzada Atanasio Tzul y 27 calle de la zona 8 de la Ciudad de Guatemala. Fue abandonado por personas desconocidas en la vía pública.

Los transeúntes se percataron de la presencia inusual de un bulto que estaba en la banqueta del referido sector, al pie de un árbol. Se podía ver que estaba envuelto entre cartones y malla de nailon.

Ante la sospecha de que podría tratarse de alguna persona, en especial porque en menos de una semana han sido encontrados al menos 12 cadáveres en similares condiciones, los ciudadanos se comunicaron con los cuerpos de socorro.

Las unidades de los Bomberos Municipales Departamentales se hicieron presentes al lugar, donde los técnicos en urgencias médicas constataron que, efectivamente, se trataba del cuerpo de una mujer.

"Los técnicos en urgencias médicas evaluaron a esta persona, de aproximadamente 45 años de edad, y determinaron que ya no contaba con signos vitales", explicó un portavoz de la institución.

Las causas del fallecimiento de esta persona no han sido establecidas. Preliminarmente se conoció que no presenta evidencias visibles de violencia.

Los socorristas que hicieron el hallazgo se comunicaron con las autoridades respectivas para notificar el caso. La Policía Nacional Civil se presentó al lugar y acordonó el área para resguardar las posibles evidencias, mientras acudían los fiscales para el procesamiento correspondiente.

En Portada

Localizan cuerpo de mujer en la zona 8t
Nacionales

Localizan cuerpo de mujer en la zona 8

08:20 AM, Oct 29
Cristian Muñoz expone su liderato en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Cristian Muñoz expone su liderato en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala

08:04 PM, Oct 28
Video muestra violento ataque con arma blanca frente al parque Colón, zona 1t
Nacionales

Video muestra violento ataque con arma blanca frente al parque Colón, zona 1

07:42 AM, Oct 29
Jamaica, declarada como zona catastrófica tras huracán Melissat
Internacionales

Jamaica, declarada como "zona catastrófica" tras huracán Melissa

08:17 AM, Oct 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026SeguridadCorrupciónEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos