Descubren cuerpo cerca del puente El Naranjo

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la madrugada de este martes, 28 de octubre, en el bulevar El Naranjo, al final del puente del sector. Fue abandonado en el carril izquierdo que conduce desde la Ciudad de Guatemala hacia el municipio de Mixco.
Los transeúntes se comunicaron con los bomberos Voluntarios para reportar la presencia de un bulto sospechoso en ese sector. De inmediato, la institución coordinó el envío de unidades de la 49ª compañía al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que en el lugar había un cadáver envuelto en sábanas. Tomando en cuenta la situación en que se encontraba, no fue posible determinar si era un hombre o una mujer ni tampoco la causa de muerte.
* Le puede interesar:
Cierres viales en el área
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar del hallazgo para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, informó que mientras las autoridades realizan las acciones respectivas se mantienen cierres viales en el lugar.
"Por varios minutos cerrarán el tramo que se dirige de Guatemala hacia Mixco. Entonces, queda la vía alterna, utilizando el Periférico, sobre el carril auxiliar del puente Villa Linda par ingresar a Tulam Tzu; o los usuarios también pueden dirigirse a la calzada San Juan para ir a Mixco", explicó.
Hallan cadáveres envueltos en bolsas y atados
Al menos ocho cadáveres fueron localizados el pasado viernes a las afueras de la Ciudad de Guatemala, en un nuevo suceso en el país en el que solo de enero a agosto se registraron más de 2 mil 150 homicidios.
Los cuerpos fueron hallados envueltos en bolsas plásticas, atados de pies y manos, y abandonados entre la maleza debajo de un puente en el kilómetro 21 de la carretera que lleva hacia el océano Atlántico de Guatemala, desde donde Bomberos Voluntarios de Guatemala realizaron la extracción.
Mientras tanto, ayer fueron encontrados otros dos cuerpos, así como dos cabezas, en cercanías del lugar, específicamente en el kilómetro 23 de la misma carretera. Estaban en un río que pasa por el sector.
De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la PNC y del Instituto Nacional de Estadística, de enero a agosto de 2025 se registraron en Guatemala 2 mil 154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período en 2024.
Según los registros de incidentes de la Policía, en 2025 ha habido un repunte de muertes violentas comparadas con los mismos meses de 2024. Mayo fue el más violento con 304 asesinatos, seguido por agosto con 283 y marzo con 275.