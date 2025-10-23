Proceso penal para piloto de bus accidentado en Mixco

El piloto del bus que protagonizó un accidente de tránsito el pasado miércoles, 22 de octubre, en el puente Tinco, zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala, quedó ligado a proceso penal tras este hecho en el que más de 50 personas resultaron heridas.
De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público (MP), la Fiscalía Municipal de Mixco presentó los indicios racionales suficientes ante el juez competente en seguimiento a este percance.
Aseguró que, según la investigación, el sindicado conducía el autobús que sufrió un accidente de tránsito ayer, en el cual alrededor de 59 personas resultaron lesionadas.
El órgano jurisdiccional hizo el análisis de la información planteada por los fiscales, la defensa y los elementos del caso y resolvió ligar a proceso penal al conductor por el delito de lesiones culposas.
Asimismo, el juez decidió otorgarle medidas sustitutivas al procesado, entre estas, caución económica.