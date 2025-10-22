Piloto de bus relata momento del accidente en Mixco

Un fuerte accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este miércoles, 22 de octubre, en el puente Tinco, zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala. En este sector volcó un autobús de Express Mixco y unas 30 personas resultaron heridas.
Las imágenes compartidas por los cuerpos de socorro y autoridades de tránsito de la localidad reflejan la magnitud de este hecho, del que hasta el momento se desconocen las causas exactas.
El bus quedó totalmente volcado y destruido tras caer a un costado del puente. Debido a esta situación, dos de los heridos habían quedado atrapados entre la estructura destruida de la unidad, por lo que los Bomberos Voluntarios tuvieron que utilizar equipo especial hidráulico para su rescate.
En medio del caos vial, las fuerzas de seguridad aplicaron el proceso respectivo y consignaron al piloto del bus, quien al ser ingresado al autopatrulla optó por brindar algunos detalles sobre lo ocurrido.
Relató que, al momento de los hechos, trasladaba a unas 50 personas procedentes de las colonias Belén y San Ignacio, Mixco, rumbo a la Ciudad de Guatemala.
Añadió que desconoce las causas de este percance, pues hace cuatro días le hizo servicio mecánico a la unidad de transporte, aunque no descartó que haya sido resultado de una falla mecánica.
Momento del accidente
El piloto de la unidad de transporte Express Mixco aseguró que él cuenta con varios años de experiencia y que, lamentablemente, esta vez le tocó a él estar involucrado en el accidente vial.
También relató el momento exacto en el que ocurrió el hecho. "Yo vengo despacio, es una bajada que en el horario hay tráfico lento". De repente, aseguró que escuchó un sonido del que no supo el origen, pero que desató la tragedia.
"Algo tronó. Se sentó el bus de frente. Entonces, me giro, pero como hay un muro, me hizo dar vueltas desde el (puente)"", expresó.
El piloto de la unidad reiteró que todos los servicios del bus están al día. Según sus palabras, "son cosas que pasan y no se saben, solo Dios".
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7