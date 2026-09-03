Gobierno busca institucionalizar programa de becas

El Gobierno de Guatemala dio a conocer este jueves, 3 de septiembre, que prepara una iniciativa de ley para institucionalizar el programa Becas por Nuestro Futuro y garantizar su continuidad más allá de la actual administración, a cargo del presidente Bernardo Arévalo, que está por comenzar su último año de gestión.
El titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Carlos Mendoza, anunció que la próxima semana será presentada la propuesta al presidente del Congreso de la República. Mientras tanto, una mesa técnica trabaja en su revisión.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla, además, 250 millones de quetzales adicionales para fortalecer el fondo asignado a este tipo de iniciativas.
* Con información de Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7