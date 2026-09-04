 Guatemala expresa su “profunda preocupación” por reformas constitucionales en Nicaragua
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Guatemala expresa su “profunda preocupación” por reformas constitucionales en Nicaragua

La política aprobada en aquel país excluye de participar a cargos de elección popular a los “traidores a la patria” y amplía a siete años el mandato presidencial.

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La red consular del MINEX en EE.UU. atenderá sin tener que realizar previa cita. / FOTO: Archivo.
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El Gobierno de Guatemala expresó su "profunda preocupación" ante la aprobación esta semana en primera legislatura de una reforma constitucional en Nicaragua que busca afianzar aún más en el poder a los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco señaló en un comunicado que las enmiendas impulsadas por el oficialismo nicaragüense vulneran principios democráticos fundamentales como la alternabilidad en el poder y la pluralidad política.

"Guatemala considera que la pluralidad política, la participación ciudadana, la alternabilidad en el poder y la posibilidad de elegir y ser electo son elementos esenciales de cualquier democracia, tal y como recogen la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", afirmó la Cancillería.

"Como país con un profundo espíritu democrático, Guatemala reafirma que la defensa de estos principios y del derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro es fundamental para la estabilidad y la convivencia pacífica de nuestra región", agregó el comunicado.

El pronunciamiento se produce después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado martes en una primera legislatura, de dos necesarias para entrar en vigor, una nueva reforma constitucional impulsada por Ortega, que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

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