 Acoso escolar en Guatemala: 1 de cada 4 estudiantes afectado
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Uno de cada 4 estudiantes en Guatemala sufre acoso escolar, según informe PISA

Uno de cada cuatro alumnos sufre el acoso al menos dos veces al mes, mientras que un 4% de la población estudiantil también sufre acoso en línea.

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Estudiantes ingresan a su aula. / FOTO: ilustrativa de archivo/Omar Solís - U
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El 25 % de los estudiantes en Guatemala sufre de alguna forma de acoso escolar, una cifra que ha ido en ascenso en los últimos años en el país centroamericano de acuerdo al último informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), publicado este martes.

El documento precisa que el acoso escolar en Guatemala está por encima del promedio global, que roza el 20 %, pero que el aumento de los casos desde 2022 a la fecha es consistente con lo que sucede en el resto de los 91 países analizados.

De acuerdo al informe, se estableció que uno de cada cuatro alumnos en la nación centroamericana sufre el acoso al menos dos veces al mes, mientras que un 4 % de la población estudiantil también sufre acoso en línea, muchas veces con la exposición de sus datos personales a través de redes sociales o internet en general.

Dichas conclusiones forman parte de la prueba PISA 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide los conocimientos escolares adquiridos y las capacidades para aplicarlos en jóvenes de 15 y 16 años.

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Impacto en el rendimiento escolar

Según el mismo documento, los resultados de los estudiantes guatemaltecos analizados en 2025 registraron un descenso en su rendimiento en comparación con la prueba de 2022 y también con la de 2017, tanto en matemáticas como en ciencias y en lectura.

Sin embargo, como dato positivo, el informe PISA señala que en 2025 se aumentó el número de estudiantes de 15 y 16 años elegibles para realizar la prueba, lo que significa la integración de más jóvenes al sistema escolar guatemalteco.

De igual manera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos determinó mediante sus pruebas que los estudiantes de Guatemala tienen un promedio más bajo que el resto en matemáticas, ciencias y lectura.

Por último, las evaluaciones de PISA concluyeron que una de cada tres escuelas o colegios en Guatemala sufren por la ausencia de maestros y que una de cada dos entidades educativas registra escasez de libros, equipo informático o recursos para estudiar de manera adecuada.

Para validar su informe, la OCDE en Guatemala realizó las pruebas a poco más de 7.000 estudiantes guatemaltecos en un total de 408 centros educativos públicos y privados.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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