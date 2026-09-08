 Decreto aprueba tope en precios de combustibles en 2023
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Queda aprobado el decreto que fija precios de referencia a los combustibles

El Congreso de la República aprobó el decreto para mitigar el incremento de precio en los combustibles.

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El decreto quedó aprobado con 131 votos a favor en sus dos capítulos., Congreso de la República.
El decreto quedó aprobado con 131 votos a favor en sus dos capítulos. / FOTO: Congreso de la República.
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Los diputados del Congreso de la República aprobaron la noche de este martes, 8 de septiembre de 2026, el Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos que fija un precio tope a los combustibles en el territorio nacional. Con 133 votos a favor quedó aprobada la enmienda para dar paso a la discusión, mientras que el decreto fue aprobado con 131 votos en el capítulo 1, con las enmiendas incorporadas desde el artículo 1 al 12.

Asimismo, los artículos 13 y 14, que conforman el capítulo 2 del decreto que regula el precio de los combustibles también fue aprobado con 131 votos a favor.

Cabe destacar que el Organismo Legislativo aprobó el decreto de urgencia nacional y en único debate con el fin de establecer un precio tope a los combustibles. El Decreto 21-2026, que establece un apoyo económico temporal a los combustibles, fijó precios de referencia hasta el 31 de diciembre de 2026 de la siguiente manera:

  • Q 39.00 para diésel.
  • Q 39.00 para la gasolina regular.
  • Q 41.00 para la gasolina superior.

El Congreso agregó que el Decreto 21-2026 fue aprobad en un único debate en la sesión ordinaria número 42 del Organismo Legislativo. Al finalizar la sesión, el presidente del Congreso de la República, diputado Luis Contreras, destacó que el trabajo se realizó tras una amplia jornada de diálogo y consensos con los jefes de bloque; indicó que las negociaciones iniciaron desde horas de la mañana.

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Temporalidad de la medida para los combustibles

Los congresistas explicaron que, con esta medida, se establecieron precios de referencia de Q 39.00 para cada galón de gasolina regular y diésel y en el caso de la gasolina superior de Q 41.00 y que los mismos tendrán este respaldo hasta el 31 de diciembre de 2026.

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El decreto quedó aprobado con 131 votos a favor en sus dos capítulos. - Congreso de la República.

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