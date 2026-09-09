 Nuevo tope en precios de combustibles: ¿cómo funciona?
Nacionales

Ministro de Energía explica cómo funcionará el nuevo tope al precio de los combustibles

El Congreso aprobó una ley que fija precios máximos de Q39 para diésel y gasolina regular y de Q41 para la gasolina superior, en busca de estabilizar los costos.

Compartir:
El precio de los combustible continúa con tendencia al alza., Ministerio de Energía
El precio de los combustible continúa con tendencia al alza. / FOTO: Ministerio de Energía
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Congreso de la República aprobó fijar precios de los combustibles, estableciendo un máximo de Q39 para el diésel y la gasolina regular, así como Q41 para la gasolina superior. Esta medida pretende mantener la estabilidad en el costo de los combustibles hasta fin de año, aunque está sujeta a la evolución de los mercados internacionales y la disponibilidad financiera.

El reglamento necesario para implementar esta normativa debe elaborarse en cinco días. El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, explicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que una vez listo y firmado por el Ejecutivo, la medida se aplicará de inmediato.

Barrios señaló que esta iniciativa difiere del subsidio anterior, ya que ahora se fija un precio máximo para los consumidores en las estaciones de servicio, a diferencia de los anteriores aportes directos de Q8 y Q5, lo que hacía variar el precio del combustible de manera diaria. Con la nueva medida los precios serán estables: si el valor internacional baja y el costo es menor a lo establecido, el consumidor pagará el precio más bajo; si el valor sube, solo pagará el tope fijado.

El fondo destinado a la medida es de 2,500 millones de quetzales y una vez agotado, la política termina automáticamente. El cálculo actual estima que los fondos alcanzarán hasta finales de año, aunque Barrios aclaró que este cálculo es aproximado debido a la variabilidad de los precios internacionales del petróleo.

Consumo estable de combustibles

El ministro también respondió a cuestionamientos de diputados sobre el control y la transparencia de medidas similares anteriores, especialmente en relación al posible uso para contrabando. Barrios afirmó que, según los registros del Ministerio de Energía y Minas, el consumo de combustible se mantuvo dentro de los promedios habituales durante el subsidio anterior, por lo que considera poco probable que se haya incrementado el contrabando.

En cuanto al consumo reciente, indicó que Guatemala ha mantenido una demanda estable de combustibles, incluso ante los precios elevados, lo cual ha sorprendido a las autoridades. Esto se evidencia en el tráfico y el movimiento en la ciudad, que no han disminuido a pesar de los incrementos en los costos.

Sobre las diferencias en las cifras de consumo comparadas con las presentadas por algunos congresistas, quienes afirman que hubo un aumento de hasta 34% durante el subsidio, Barrios explicó que no ha observado esa disparidad en los datos oficiales y que el mayor pico de consumo se registró antes de que entrara en vigor el apoyo económico anterior.

* Escuche aquí la entrevista completa con el ministro de Energía: 

En Portada

Caos vial por bloqueos y caravanas; estas son las rutas alternast
Nacionales

Caos vial por bloqueos y caravanas; estas son las rutas alternas

12:15 PM, Sep 09
Transmetro opera de forma limitada por bloqueo en la calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Transmetro opera de forma limitada por bloqueo en la calzada Aguilar Batres

09:51 AM, Sep 09
Barcelona gana, gusta y golea en su presentación en Championst
Deportes

Barcelona gana, gusta y golea en su presentación en Champions

12:39 PM, Sep 09
Guatemala y la ONU buscan salvar del deterioro el archivo de víctimas del conflicto armadot
Nacionales

Guatemala y la ONU buscan salvar del deterioro el archivo de víctimas del conflicto armado

12:31 PM, Sep 09
iPhone Duo: precio, características y cuándo saldrá a la venta el primer plegable de Applet
Tendencias

iPhone Duo: precio, características y cuándo saldrá a la venta el primer plegable de Apple

02:24 PM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCEE.UU.Estados Unidos#liganacionalReal MadridInsólitoviralredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar