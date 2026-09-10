Militar fallece y PNC retenido en operativo en Las Verapaces

Elementos de las fuerzas de seguridad fueron atacados por grupos criminales durante un operativo contra la narcoactividad que implementaron para la localización y destrucción de plantaciones ilícitas en la región de Las Verapaces.
El Ejército de Guatemala informó sobre el incidente en el que, según la información preliminar, integrantes de estructuras criminales habrían atacado al personal de la institución castrense y de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras desarrollaban las diligencias.
Como resultado del ataque se reportó el fallecimiento de un militar y que otro más resultó herido, al igual que un agente de la PNC.
Las autoridades también informaron que dos agentes de la Policía Nacional Civil habrían sido retenidos por los integrantes de la estructura criminal.
"Durante las operaciones, unidades desplegadas fueron atacadas por presuntos líderes de estructuras criminales. (...) En estos momentos, unidades militares se encuentran saliendo del área para proteger la integridad de la población", explicó una portavoz del Ministerio de la Defesa.
Las investigaciones con respecto a este incidente se encuentran en desarrollo. En ese sentido, se indicó que se estará actualizando a la población sobre cómo avanza este proceso en el área de Las Verapaces.
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Expresiones de solidaridad
La Cámara del Agro (Camagro) emitió un comunicado a través del cual expresó su rechazo y condenó la violencia ejercida por grupos criminales contra las fuerzas de seguridad durante las operaciones realizadas en Las Verapaces.
"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del soldado del Ejército de Guatemala fallecido en cumplimiento de su deber, y nuestra solidaridad con los soldados y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que resultaron heridos", se lee en el documento.
De igual forma, la entidad manifestó su respaldo al Ejército de Guatemala y la PNC en su labor de combatir al crimen organizado y proteger a la población.
* Con información de Juan Carlos Chanta y Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7