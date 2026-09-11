Hallan paquetes con posible droga dentro de un vehículo en Puerto San José

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo este viernes, 11 de septiembre, en un sector el municipio de Puerto San José, Escuintla, donde fue interceptado un vehículo en el que aparentemente era trasladado un cargamento de droga.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), las diligencias están a cargo de personal de la Unidad Especial Antipandillas Transnacional (UEAT) y agentes del Centro Antipandillas Transnacional.
Los agentes desarrollaron una minuciosa investigación y pudieron determinar que en el automóvil eran transportadas varios paquetes con algún tipo de sustancia que podría tratarse de estupefacientes.
La institución coordinó con el Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y determinar el contenido de los bultos.
Las autoridades continúan con el operativo para establecer las responsabilidades correspondientes.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7