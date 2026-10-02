 Taiwán y Guatemala impulsan inversiones en tecnología
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Taiwán y Guatemala impulsan inversiones en autobuses eléctricos y tecnología

El canciller taiwanés, Lin Chia-lung, realiza una visita en el país.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez (d), habla en una declaración conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Lin Chia-Lung, este jueves en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ STR
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez (d), habla en una declaración conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Lin Chia-Lung, este jueves en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/ STR
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Los Gobiernos de Guatemala y Taiwán acordaron fortalecer sus lazos diplomáticos y económicos mediante la instalación de proyectos de inversión en transporte eléctrico, telecomunicaciones y crédito de carbono, en el marco de la visita oficial que realiza en el país eel canciller taiwanés, Lin Chia-lung.

Durante un encuentro con su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, en Ciudad de Guatemala, el diplomático asiático destacó la llegada de una delegación de 30 empresarios para concretar acuerdos estratégicos de inversión privada e industrial.

"La empresa Tron Energy firmará un memorando de entendimiento con la guatemalteca Rosmo para la producción y ensamblaje de autobuses eléctricos, mientras Chunghwa Telecom estableció su primera sucursal latinoamericana en Guatemala", afirmó Lin durante una declaración conjunta en rueda de prensa.

Por su parte, Martínez subrayó que el vínculo bilateral trasciende lo comercial, al estar cimentado en valores democráticos y en una alianza histórica orientada al bienestar de ambas sociedades, al tiempo que resaltó la llegada de la comitiva empresarial para supervisar proyectos clave de infraestructura financiados por la isla.

"Visitaremos el espacio donde se construye el hospital especializado contra el cáncer en Guatemala y la inauguración del centro de monitoreo para operaciones de emergencia en el Aeropuerto Internacional La Aurora", precisó el canciller guatemalteco.

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Relaciones diplomáticas

La visita de Lin busca dar continuidad a los compromisos asumidos en 2025 tras la reunión entre el presidente Bernardo Arévalo y las autoridades de Taipéi.

Guatemala forma parte del reducido grupo de 12 países que mantienen vínculos diplomáticos oficiales con Taiwán; una postura en la que el Ejecutivo guatemalteco revalida su respaldo a Taipéi frente a la presión de China, lo que consolida una relación ininterrumpida de 92 años.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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