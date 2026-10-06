Exmilitares mantienen bloqueos en distintas carreteras

Grupos de militares en situación de retiro mantienen este martes, 6 de octubre, una serie de bloqueos en diferentes carreteras como medida de protesta para exigirle al Congreso de la República la aprobación de iniciativas de ley sobre resarcimiento económico.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que en esta mañana los manifestantes mantienen presencia en al menos tres puntos, siendo los siguientes:
Ruta CA-02 Occidente
- Km. 264 Catarina, San Marcos.
Ruta CA-1 Occidente
- Km. 29.7 San Lucas Sacatepéquez.
Ruta CA-9 Norte
- Km. 126 Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
Las personas que forman parte de estas protestas se encuentran obstaculizando el paso en ambos sentidos en los puntos mencionados. Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias y, de ser posible, utilizar rutas alternas.