Manifestación de Codeca en la capital el 12 de octubre 2026

Organizaciones sociales llevan a cabo una manifestación este lunes, 12 de octubre, en la Ciudad de Guatemala, por conmemorarse el Día de la Hispanidad, Día de la Raza o el Día de la Resistencia Indígena. Las autoridades de tránsito pidieron precaución a los conductores para evitar incidentes debido al cruce constante de peatones.
Los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), del Frente Nacional de Lucha (FL) y del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) se reunieron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde donde iniciaron una marcha que se trasladará sobre la 9ª avenida, con destino al Congreso de la República y al Palacio Nacional de la Cultura.
"Contra el robo de la universidad", "Contra la violencia del Estado", expresaba uno de los manifestantes al momento de comenzar la movilización. A estas frases, los demás ciudadanos le respondían: "Codeca está presente". Para luego repetir todos a la vez: "Porque solo el pueblo salva al pueblo".
Los movimientos sociales portan mantas y megáfonos a través de los cuales expresan su rechazo a la situación económica, social y política que atraviesa Guatemala, y denunciaron el deterioro de las condiciones de vida de las familias, el debilitamiento de los servicios públicos y la corrupción en las instituciones estatales.
Asimismo, a través de un manifiesto público al que le dieron lectura, señalaron que el incremento sostenido de los precios de los combustibles, la canasta básica, los fertilizantes y otros productos esenciales está afectando gravemente la economía de los hogares, profundizando la pobreza y la desigualdad en el país.
Exigen una "transformación profunda del Estado"
Jatk Guzmán, integrante de Codeca, explicó que decidieron salir a las calles para hacer una serie de planteamientos a las autoridades. Entre estos, mencionó que es evidente la ineficiencia en el transporte público en la Ciudad de Guatemala. Según compartió, hoy, sin que existieran bloqueos, observaron la alta carga generada en vías principales y la problemática que esta situación genera para los guatemaltecos que esperan poder llegar a sus trabajos.
"Nos encontramos movilizándonos para exigir, entre otros temas, la renuncia de Walter Mazariegos, que no es rector de la Universidad de San Carlos, y el cese de la criminalización de los estudiantes. También recordamos que la iniciativa 6665 es una ley que criminaliza al pueblo y es totalmente inconstitucional. De hecho, hemos presentado una acción de amparo contra la propuesta. Pero, para poder resistir y avanzar, tenemos que organizarnos como pueblo y trabajadores de Guatemala", dijo.
Por aparte, las agrupaciones expresaron su preocupación por las deficiencias del sistema público de salud, al señalar la falta de medicamentos, equipos, laboratorios y personal especializado en hospitales y centros de atención médica. También cuestionaron la asignación de recursos públicos destinados a la atención sanitaria y denunciaron prácticas que, según el pronunciamiento, favorecen intereses privados en detrimento de la población.
En el ámbito educativo, CODECA, FNL y CCDA advirtieron sobre el deterioro de las escuelas y demás centros educativos públicos, así como la falta de personal docente suficiente. Asimismo, criticaron las condiciones en las que se desarrolla la educación en las comunidades rurales e indígenas y defendieron la necesidad de impulsar una transformación democrática del sistema educativo.
El manifiesto también señala deficiencias en las carreteras, puentes y otras obras de infraestructura pública. Las organizaciones cuestionaron la gestión de los recursos destinados al mantenimiento y la reparación de estas vías, y exigieron mayor transparencia en la ejecución del gasto público.
Las organizaciones también expresaron su rechazo a la corrupción, al uso discrecional de los recursos estatales y a la presunta cooptación de instituciones públicas por intereses particulares. En ese sentido, demandaron que los fondos públicos sean administrados con transparencia y destinados a responder a las necesidades de la población.
Finalmente, hicieron un llamado a impulsar una transformación profunda del Estado mediante una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, con carácter originario, que permita discutir y construir un nuevo pacto social y político basado en la democracia participativa, la justicia social, la igualdad, el respeto a los pueblos indígenas y la defensa de los bienes comunes.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.