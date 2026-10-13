 Socavamiento en Ruta Interamericana: Causas y Avances
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Tubería obstruida causa socavamiento en ruta Interamericana; mantienen cierre parcial y coordinan reparación

Un equipo de Covial evaluó el área y determinó el origen del hundimiento.

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Hundimiento en el Km. 16 de la ruta Interamericana., PMT de Mixco
Hundimiento en el Km. 16 de la ruta Interamericana. / FOTO: PMT de Mixco
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Un equipo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) llevó a cabo una evaluación este marte, 13 de octubre, en el kilómetro16 de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente) donde se registró un socavamiento y está cerrado parcialmente el paso vehicular.

Los expertos se presentaron a la zona afectada para conocer las causas del mismo y así determinar las medidas que corresponde adoptar para su reparación.

Tras la verificación, el Ministerio de Comunicaciones explicó que el socavamiento se produjo debido al taponamiento en la tubería transversal que causó una llanta. En ese sentido, la entidad hizo un llamado a la población a abstenerse de tirar desechos en las carreteras para evitar este tipo de situaciones.

La institución explicó que la atención de la emergencia se realiza en una coordinación entre la referida unidad ejecutora y la municipalidad de Mixco.

Caída de camión y cierre en el sector

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que permanece inhabilitado un carril con dirección San Lucas Sacatepéquez debido al socavamiento ocurrido en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana y a un percance vial que ocurrió durante la madrugada.

Mynor Espinoza, portavoz de la comuna de la localidad, indicó que aproximadamente a las 04:00 horas se tuvo conocimiento de que un camión botó varios quintales de arroz y frijol sobre la cinta asfáltica. Al lugar se trasladó una retroexcavadora para apoyar a movilizar el producto.

Asimismo, se hizo la verificación en la zona y se constató que el incidente surgió porque el vehículo de transporte de carga cayó en el área que se hundió, el cual mide aproximadamente 3 metros de diámetro por 3 metros de profundidad.

El funcionario aclaró que, aunque se trata de trabajos que le corresponde a la cartera de Comunicaciones, la comuna ya coordinó el cambio de un tubo de 36 pulgadas, con funcionalidad transversal, es decir, que pasa por un costado de la carretera e interconecta con la cuneta de la Interamericana y no atraviesa los carriles.

Espinoza destacó que en esta importante ruta transitan aproximadamente 60 mil vehículos diarios, por lo que se están tomando las medidas necesarias para dejar expedito el paso lo antes posible. Para ello, se habilitó un carril reversible con el objetivo de mejorar la movilidad.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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