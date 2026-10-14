 Refuerzan presencia del Ejército por conflicto en San Marcos
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Refuerzan presencia militar tras reactivarse el conflicto en San Marcos

El Mineduc autorizó clases a distancia por reporte de disparos cerca de dos escuelas en Ixchiguán.

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El Ejército de Guatemala confirmó que se registró un enfrentamiento armado entre grupos armados ilegales de los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, en el departamento de San Marcos, por posibles disputas de territorio y poder.

Ante esta situación, la institución castrense tomó una serie de acciones, entre estas, reforzar la presencia del personal militar en el área, el desarrollo de patrullajes a pie y a motor. También la instalación de puestos de control en las vías principales para brindar protección a la población.

Fuentes del Ministerio de la Defensa Nacional detallaron que, hasta el momento, no se tiene reporte de personas heridas.

Clases a distancia

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que, ante los enfrentamientos que han surgido en las últimas horas, la Dirección Departamental de Educación de San Marcos mantiene el seguimiento de la situación en coordinación con las autoridades correspondientes.

Asimismo, la cartera indicó que se tuvo reporte de disparos cerca de las escuelas del cantón Las Brisas y del caserío Villa Linda, en la aldea Tuichán, Ixchiguán, por lo que se dispuso continuar las clases a distancia para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

"El aprendizaje continuará con guías de trabajo y el acompañamiento de supervisores educativos, docentes y familias. Las clases presenciales se retomarán cuando existan condiciones seguras", detalló la institución.

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