 Hombre capturado por agresión a ascensorista en Zona 1
Nacionales

¿Qué pasó con el hombre capturado por agresión a ascensorista en zona 1?

El hombre provocó una serie de polémicas por sus comentarios relacionados a su actuar contra la joven trabajadora, luego de que las imágenes de la agresión se viralizaran en redes sociales.

Compartir:
Omar Julián Espinoza Nájera, capturado por agredir a ascensorista en el edificio El Centro, zona 1 capitalina.,
Omar Julián Espinoza Nájera, capturado por agredir a ascensorista en el edificio El Centro, zona 1 capitalina. / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Hace unas semanas se hizo viral el video de la agresión contra la ascensorista del edificio El Centro, evidencia que permitió la captura de Omar Julián Espinoza Nájera mediante un allanamiento ejecutado por el Ministerio Público este jueves, 15 de octubre. 

Espinoza Nájera es señalado del delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito público. Además, durante las diligencias de inspección de las autoridades fue decomisada un arma de fuego con registro esmerilado.

Audiencia de primera declaración 

Luego de ser detenido, Espinoza Nájera deberá comparecer este viernes, 16 de octubre, a las 19:00 horas, en el Juzgado del Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI), para resolver su situación legal.

En un video público, Espinoza Nájera intentó excusar su agresión y aseguró que el incidente ocurrió mientras atravesaba una emergencia debido a un fuerte malestar estomacal.

El estómago no espera", afirmó Nájera en el video que difundió en redes sociales, al explicar las circunstancias que, según su relato, provocaron que perdiera la paciencia dentro del ascensor.

Por esa misma vía, Espinoza Nájera rechazó que su intención haya sido lastimar a la trabajadora. No obstante, reconoció haberla empujado y ofreció disculpas públicas por su comportamiento.

¿Qué sanción enfrenta por delito de violencia contra la mujer? 

El delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el país, tal como está regulado en la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto 22-2008), se sanciona con pena de prisión de cinco a doce años, según la gravedad de los hechos en contra de la víctima.

El delito se configura tanto en el ámbito público como en el privado, cuando el agresor ejerce violencia física valiéndose de relaciones de poder, confianza, noviazgo, amistad, compañerismo, vínculo laboral o circunstancias de menosprecio hacia el cuerpo de la mujer.

La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público es la encargada de liderar las investigaciones penales por este tipo de violencia, por lo que pone a disposición el número para recibir denuncias o línea de emergencia el 1572.

En Portada

Al menos 22 muertos y un desaparecido por las lluvias durante 2026t
Nacionales

Al menos 22 muertos y un desaparecido por las lluvias durante 2026

08:21 AM, Oct 16
PNC rescata a piloto y captura a dos sospechosos por robo de furgón en Escuintlat
Nacionales

PNC rescata a piloto y captura a dos sospechosos por robo de furgón en Escuintla

09:18 AM, Oct 16
Se cumplen 30 años de la tragedia que enlutó a Guatemalat
Deportes

Se cumplen 30 años de la tragedia que enlutó a Guatemala

06:46 AM, Oct 16
Huracán Trudy sube a categoría 3 y amenaza con lluviast
Internacionales

Huracán Trudy sube a categoría 3 y amenaza con lluvias

09:05 AM, Oct 16
Difunden primeras fotos del papa León XIV tras su operaciónt
Internacionales

Difunden primeras fotos del papa León XIV tras su operación

08:37 AM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalLiga de NacionesNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga NacionalViolenciaPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar