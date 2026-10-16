Hombre capturado por agresión a ascensorista en Zona 1

Hace unas semanas se hizo viral el video de la agresión contra la ascensorista del edificio El Centro, evidencia que permitió la captura de Omar Julián Espinoza Nájera mediante un allanamiento ejecutado por el Ministerio Público este jueves, 15 de octubre.
Espinoza Nájera es señalado del delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito público. Además, durante las diligencias de inspección de las autoridades fue decomisada un arma de fuego con registro esmerilado.
Audiencia de primera declaración
Luego de ser detenido, Espinoza Nájera deberá comparecer este viernes, 16 de octubre, a las 19:00 horas, en el Juzgado del Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI), para resolver su situación legal.
En un video público, Espinoza Nájera intentó excusar su agresión y aseguró que el incidente ocurrió mientras atravesaba una emergencia debido a un fuerte malestar estomacal.
El estómago no espera", afirmó Nájera en el video que difundió en redes sociales, al explicar las circunstancias que, según su relato, provocaron que perdiera la paciencia dentro del ascensor.
Por esa misma vía, Espinoza Nájera rechazó que su intención haya sido lastimar a la trabajadora. No obstante, reconoció haberla empujado y ofreció disculpas públicas por su comportamiento.
¿Qué sanción enfrenta por delito de violencia contra la mujer?
El delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el país, tal como está regulado en la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto 22-2008), se sanciona con pena de prisión de cinco a doce años, según la gravedad de los hechos en contra de la víctima.
El delito se configura tanto en el ámbito público como en el privado, cuando el agresor ejerce violencia física valiéndose de relaciones de poder, confianza, noviazgo, amistad, compañerismo, vínculo laboral o circunstancias de menosprecio hacia el cuerpo de la mujer.
La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público es la encargada de liderar las investigaciones penales por este tipo de violencia, por lo que pone a disposición el número para recibir denuncias o línea de emergencia el 1572.